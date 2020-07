Volkswagen var i 2015 involveret i en verdensomspændende skandale om fusk med dieselbiler.

En domstol i Tyskland har afgjort, at forbrugere, der har købt en dieselbil fra Volkswagen efter skandalesag i 2015, ikke har ret til erstatning.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Volkswagen var i 2015 involveret i en verdensomspændende skandale, den såkaldte dieselgate, da den tyske bilproducent havde udviklet software, der fik dieselbiler til at fremstå mere miljøvenlige i test, end de var på vejene.

Flere end 11 millioner biler på verdensplan var forsynet med denne snydesoftware.

EU-Domstolen afgjorde tidligere på måneden, at EU-forbrugere skal have mulighed for at sagsøge bilproducenter ved domstole i forbrugerens hjemland, hvis de har købt en bil med snydemotor.

Dermed blev det muligt for tusindvis af VW-kunder i EU at sagsøge producenten.

Men de kan altså kun få erstatning, hvis de har købt deres dieselbil før 2015, fastslår den tyske domstol torsdag.

/ritzau/