Efter at NRA blev sagsøgt i New York for svindel, meddelte våbenlobbyen, at den anmoder om konkurs og flytter.

En dommer i Dallas i delstaten Texas har tirsdag afvist National Rifle Associations (NRA) anmodning om konkurs.

Distriktsdommer Harlin Hale anser således konkursbegæringen fra USA's våbenlobby som et forsøg på at undgå lovens lange arm fra New Yorks justitsminister, Letitia James.

I sin afgørelse skriver Harlin Hale, at NRA's planer om at flytte fra New York til Texas sker i "ond tro".

NRA's forsøg på at erklære sig konkurs og derefter genopstå i en anden delstat sker ifølge Hale for at "opnå en uretmæssig fordel" over New Yorks justitsminister, der forsøger at få NRA opløst.

- Retten er meget bekymret over denne sag, fordi dens formål er at undgå opløsning, skriver dommeren ifølge nyhedsbureauet dpa.

Den amerikanske våbenlobby har kaldt Letitia James' søgsmål ved en domstol på Manhattan for "en eksistentiel trussel". Men det er dommeren i Dallas altså uenig i.

Harlin Hales afgørelse er afslutningen på en 11 dage lang retssag. Justitsminister i New York Letitia James roser afgørelsen.

- Uger med vidneudsagn har vist, at NRA og Wayne LaPierre (NRA's administrerende direktør, red.) alene indgav konkursbegæringen for at undgå at stå til ansvar, udtaler Letitia James ifølge dpa.

- Ingen er hævet over loven. Selv ikke en af de mest magtfulde lobbyorganisationer i landet, tilføjer hun.

Retssagen har afsløret chokerende beviser for Wayne LaPierres dårlige forvaltning og misbrug af penge fra NRA's fem millioner medlemmer.

Blandt andet tog LaPierre på ferier på luksuriøse yachts, når den offentlige forargelse over de mange skoleskyderier i USA blev for meget.

NRA indgav ifølge nyhedsbureauet Reuters konkursbegæring ved en domstol i Dallas den 15. januar.

Samtidig oplyste våbenlobbyen, at den vil flytte til Texas for at undslippe "et korrupt politisk og regulerende miljø" i New York, hvor den arbejder fra.

Udmeldingen kom i kølvandet på, at delstaten New York i august sidste år sagsøgte NRA for økonomisk svindel.

Ifølge justitsministeren i New York har NRA's ledelse kanaliseret millioner af dollar ned i egne lommer på ulovlig vis.

Derudover skal pengene være gået til lukrative kontrakter med nære partnere og familiemedlemmer samt til at købe tidligere ansattes tavshed.

Korruptionen "er så vidtrækkende", at det er nødvendigt helt at opløse NRA, mener justitsminister Letitia James.

/ritzau/