En dommers beslutning om at smide en ammende kvinde ud af en retssal i Australien har vakt heftig kritik.

Dommer Mark Camble i civilretten i Melbourne bad kvinden forlade retslokalet, selv om hun endda ammede sit barn under et tæppe på tilhørerrækkerne i retslokalet.

Ifølge dommeren var det indlysende, at hun ikke fortsat kunne være til stede i retten, fordi hun risikerede at distrahere juryen, oplyser CNN på baggrund af et lokalt medie.

Den ammende kvinde følte sig så chokeret og nedværdiget af udsmidningen, at hun bagefter begyndte at græde.

En talskvinde fra den lokale Australien Breastfeeding Association erklærede sig efterfølgende »fuldstændig chokeret« over dommerens handling.

»Det er virkelig skuffende at høre, at den slags ting stadig sker,« lød det fra talskvinden Naomi Hull.

Samtidig har den lokale minister for tidlig barndom i delstaten Victoria, Ingrid Stitt, bebudet, at den lokale statsadvokat nu vil rejse sagen over for domstolene.

»Jeg mener: Det er 2023, for himlens skyld, og kvinder bør aldrig føle, at de ikke kan give deres barn bryst, som er fuldstændig naturlig og ret grundlæggende ting.«

»Vi er nødt til at lade kvinder mærke, at der ikke er noget galt med, at de tager sig af deres barn – herunder at amme barnet på offentlige steder,« tilføjer ministeren.

I 2016 ændrede det australske parlament sine regler for at tillade kvindelige lovgivere at amme deres spædbørn i parlamentet. Og i 2017 blev den daværende Queensland-senator Larissa Waters den første person til at amme i det føderale parlament.

Siden 1984 har det desuden i henhold til landets føderale kønsdiskriminationslov været ulovligt at diskriminere en person – enten direkte eller indirekte – på grund af amning.