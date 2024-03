Donald Trump er blevet beordret udelukket fra Illinois' primærvalg, men ordre er sat på pause indtil fredag.

Endnu en amerikansk delstat har natten til onsdag tilsluttet sig ønsket om at simpelthen ikke lade ekspræsident Donald Trump stille op til det amerikanske præsidentvalg på grund af, at man mener, at han har forsøgt at omstøde resultatet af det sidste valg.

Det er i delstaten Illinois, der blandt andet huser millionbyen Chicago, hvor dommer Tracie Porter har konkluderet, at Trump har gjort sig skyldig i opstand mod det amerikanske demokrati og derfor ikke er valgbar.

Derfor har hun beordret delstatens valgkommission at fjerne Trumps navn fra stemmesedlen til primærvalget 19. marts.

Det skriver avisen Chicago Sun Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed slutter Illinois sig til Colorado og Maine, hvor der også har været truffet beslutninger om, at Trump ikke er valgbar til præsidentembedet.

Med Tracie Porters afgørelse skal delstatens valgkommission i udgangspunktet fjerne Trump navn fra stemmesedlen, når delstatens demokratiske vælgere går til primærvalg 19. marts.

Det hører dog med til historien, at Tracie Porters afgørelse om Trump langtfra er endelig, hvad angår Illinois' stillingtagen til emnet.

Tracie Porter er dommer ved den laveste retsinstans, og afgørelsen kan stadig komme for en ankeret og senere delstatens egen Højesteret.

Porter har da også selv sat sin egen beslutning ud af kraft, for at give Trump og hans kampagnefolk en chance for at anke til højere retsinstanser.

Og ekspræsidentens kampagnestab vil rigtigt nok gøre brug af muligheden for at anke til en ankeret i Illinois.

Det oplyser den natten til torsdag, hvor den også kalder afgørelsen fra Tracie Porter "forfatningsstridig".

Trump er blevet tiltalt på føderalt niveau for at forsøge at omstøde det amerikanske valgresultat af en særligt udpeget anklager.

Det skete med henvisning til hans rolle i forbindelse med stormløbet mod Kongressen i januar 2021.

Inden stormløbet holdt Trump, der få måneder forinden havde tabt præsidentvalget til demokraten Joe Biden, en tale.

Her sagde Trump blandt andet, at demonstranterne skulle tage landet tilbage og "kæmpe som ind i helvede".

Trump anklages også for at have forsøgt et komplot, hvor falske valgmænd skulle sendes ind til Kongressen og erklære ham for vinder af præsidentvalget.

Delstaten Colorado var den første til at erklære Trump for ikkevalgbar og dermed få ham fjernet fra primærvalget i delstaten.

Trump og hans kampagnefolk har dog allerede anket afgørelsen til USA's føderale Højesteret, der i begyndelsen af februar begyndte at se på, om delstaterne kan erklære ekspræsidenten for ikkevalgbar med begrundelse i den amerikanske forfatning.

Det vides endnu ikke, hvornår Højesterets afgørelser kommer.

Men når den gør, vil den være gældende for samtlige af USA's 50 delstater. Det vil altså ikke være muligt for eksempelvis Colorado at udelukke Trump, fordi man i delstaten mener, at han ikke er valgbar.

/ritzau/