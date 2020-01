En dommer i Texas har givet tilladelse til, at læger kan slukke for en 11 måneder gammel piges respirator mod forældrenes vilje.

Tinslee Lewis blev født med hjertefejl. I de første fem måneder var lægerne på Cook Childrens Medical Center optimistiske. De nærede et håb om, at lille Tinslee i det mindste en dag ville være i stand til at forlade hospitalet.

Syv operationer senere er håbet slukket. Lægerne mener, at Tinslee lever et liv i konstante smerter, og at hendes tilstand aldrig vil blive forbedret. De ønsker derfor at slukke for respiratoren, men det vil forældrene ikke gå med til.

Højst usædvanligt har sagen været for en dommer, der har givet hospitalet tilladelse til at slukke for respiratoren mod forældrenes vilje.

Allerede i august blev hospitalspersonalet enige om, at der ikke var mere at gøre for Tinslee. I september talte de første gang med forældrene om at slukke for de maskiner der holder Tinslee i live. Det modsatte forældrene sig.

Hospitalets etiske komite vedtog enstemmigt, at videre behandling var uetisk, og at respiratoren skulle slukkes 10. november. De holdt sig til en 10-dages regel i Texas, der gør det muligt for lægerne at slukke respiratoren, hvis det ikke inden for ti dage er muligt at finde et hospital, der kan fortsættes behandlingen.

Hospitalet fortæller, at de har rakt ud til 20 forskellige hospitaler, men ingen af dem er i stand til at gøre mere for Tinslee.

Tinslees mor, Trinity Lewis, bad retten udstede en kendelse som sikrer, at hospitalet ikke benytter 10-dages reglen.

I retten har Trinity Lewis afgivet en forklaring, hvor hun fortalte, at hun har udviklet en fornemmelse for datterens præferencer i livet.

Hun mener, at datteren reagerer på animationsmusicalen »Trolls« og græder når musikken stopper. Tinslee kan ifølge moderen heller ikke lide at få sit hår redt.

»Jeg vil gerne være den, der beslutter, hvornår min datter skal dø,« sagde hun i retten.

Hospitalet har på den anden side forklaret, at Tinslee lever i konstante smerter, og at det ikke er forsvarligt at holde hende i live.

Udover en sjælden hjertedefekt lider hun af kroniske lungesygdomme og alvorligt og kronisk højt blodtryk. Både hendes hjerte og lunger er nødt til at blive støttet af maskiner, og hun er konstant paralyseret af medicin.

»Hun er i smerter. At skifte hendes ble forårsager smerter. Sugning af hendes luftrør forårsager smerter. At være i respirator forårsager smerter,« sagde Dr. Jay Duncan, der har været Tinslees læge siden fødslen.

Han forklarede, at der har været mange, mange samtaler med Tinslees forældre om pigens tilstand.

»Vi bekymrer os meget om Tinslee. Vi bekymrer os meget for hendes familie,« sagde Duncan.

Den første dommer på sagen gav forældrene medhold i, at hospitalet ikke måtte slukke for respiratoren uden forældrenes accept.

Efter en klage fra hospitalet over inhabilitet blev han fjernet fra sagen, og tirsdag afgjorde dommer Sandee Bryan Marion, at hospitalet må tage Tinslee ud af maskinerne.

Dog er der givet en syv dages frist, hvor forældrene kan kærre afgørelsen.

Antiabort-organisationen Texas Right to Life oplyser, at forældrene har tænkt sig at kærre afgørelsen.