Må man filme det eller ej, når den tidligere præsident Donald Trump senere tirsdag skal for en dommer?

Det har været et af de helt store spørgsmål det seneste døgns tid – og nu er der kommet et svar.

I en kendelse, som sagens dommer – Juan Merchan – har udsendt natten til tirsdag dansk tid, lyder svaret kort og godt:

Nej.

Donald Trump ankom mandag til New York, hvor han tirsdag skal stå foran en dommer. Foto: JEENAH MOON Vis mere Donald Trump ankom mandag til New York, hvor han tirsdag skal stå foran en dommer. Foto: JEENAH MOON

Nyhedsmedier kan dermed ikke få lov til direkte at filme og vise den tidligere præsident, når han klokken 14.15 lokal tid møder op i retten på Manhattan i New York, skriver CNN og NBC News.

I kendelsen lyder det dog også fra Juan Merchan, at de historiske anklager mod Trump har 'skabt enestående offentlig interesse og medieopmærksomhed'.

»At denne tiltale involverer et anliggende af monumental betydning, kan umuligt bestrides. Aldrig i USAs historie er en siddende eller tidligere præsident blevet tiltalt for kriminelle anklager. Hr. Trumps anklager har skabt enestående offentlig interesse og medieopmærksomhed,« skriver dommeren ifølge CNN:

»Befolkningen hungrer med rette efter den mest nøjagtige og aktuelle information. At antyde noget andet vil være useriøst.«

Her ses Donald Trump ankomme til Trump Tower i New York mandag. Foto: ED JONES Vis mere Her ses Donald Trump ankomme til Trump Tower i New York mandag. Foto: ED JONES

Af kendelsen fremgår det også, at mobiltelefoner og bærbare computere ikke må bruges i retssalen under Trumps høring, skriver NBC News.

Fem fotografer får dog lov til at tage nogle stillbilleder af Trump og retssalen, før det går i gang.

Flere nyhedsorganisationer havde anmodet dommeren om lov til blandt andet at filme fra høringen, og selvom dommer Merchan i kendelsen kalder mediernes anmodning for 'forståelig', så vurderer han ifølge CNN, at det skal holdes op mod 'konkurrerende interesser'.

Tidligere mandag opfordrede Trumps advokater dommeren til at afvise mediernes anmodning om kameraer i retssalen.

Ifølge NBC News argumenterede den tidligere præsidents advokater for, at det ville 'skabe en cirkuslignende atmosfære ved retsmødet' og skabe 'unikke sikkerhedsproblemer'.

Det vides endnu ikke offentligt, hvad Donald Trump vil blive tiltalt for. Tiltalen vil blive læst op i retten.

Hans advokater har dog på forhånd oplyst, at han vil nægte sig skyldig.