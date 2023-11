Undlod Teslas chefer at tilbagekalde firmaets biler, selv om de var klar over, at bilernes selvkørende teknologi var defekt?

Det spørgsmål skal nu afklares endeligt ved en domstol.

I første omgang har en dommer i Palm Beach i Florida nemlig fundet 'rimeligt bevis' for, at Elon Musk og andre på ledelsesniveau i Tesla godt var klar over, at teknologien var fejlbehæftet men alligevel tillod bilerne at blive brugt på en usikker måde.

Det rapporterer The Guardian.

Dommer Reid Scott ved retten i Palm Beach erklærer således ifølge avisen, at han har fundet bevis på, at Tesla 'anvendte en markedsføringsstrategi, som fremstillede produkterne som selvkørende', og at Elon Musks offentlige udtalelser om teknologien havde haft en betydelig effekt på offentlighedens tillid til produkternes egenskaber.

»Det vil være rimeligt at konkludere, at den sagsøgte, Tesla, gennem firmaets CEO og ingeniører var meget opmærksom på problemet med, at 'autopiloten' ikke kunne opdage krydsende trafik,« lyder det således i dommen.

I første omgang baner beslutningen vejen for, at de pårørende til et offer i en trafikulykke i 2019 nu kan føre sag mod Tesla.

Stephen Banner befandt sig i en selvkørende Tesla Model 3, da han i 2019 mistede livet, da bilen kolliderede med en lastbil, der var trukket ud på vejen foran ham.

Kolissionen forårsagede, at Teslaen fik revet taget af, og Stephen Banner mistede livet i ulykken.

Hans kone anklager nu bilproducenten for en forsætlig forseelse og grov uagtsomhed, hvilket kan komme til at koste Tesla udbetaling af erstatning.