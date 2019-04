Dommer Richard Seeborg mener ikke, at USA kan garantere for asylansøgernes sikkerhed, hvis de er i Mexico.

En dommer i USA blokerer Trump-administrationens plan om at sende asylansøgere tilbage over grænsen til Mexico, mens deres sager bliver behandlet.

Regeringen havde ellers vedtaget planen for at dæmme op for en nylig strøm af migranter.

Men dommer Richard Seeborg godkendte mandag kravet fra en række menneskerettighedsgrupper om at blokere planen.

Rettighedsgrupperne mener ikke, at USA ville kunne garantere for asylansøgernes sikkerhed, hvis de blev sendt til Mexico.

Planen blev sat i værk af den amerikanske regering i januar og var én blandt mange, der skulle gøre op med et stigende antal migranter, som ankom til grænsen mellem Mexico og USA.

Antallet af migranter i marts var det højeste i et årti.

Grundet en regel om, hvor længe børn må holdes i varetægt, er flere familier blevet lukket ind i landet, mens de afventer udfaldet af deres asylsag. En proces, der kan tage flere år.

Derfor mente regeringen, at nogle af asylansøgerne skulle sendes uden for USA's grænser, mens de afventede dommen.

Seeborg mente ikke, at regeringen har hjemmel til at sende asylansøgere ud af landet. Derudover mente dommeren ikke, at USA kunne garantere for migranternes sikkerhed.

- Under administrationens nye plan har asylansøgerne ikke ret til hverken tolk eller advokater. De får heller ikke forklaret af en dommer om farerne i Mexico, siger advokat hos American Civil Liberties Union Judy Rabinovitz.

Dommen vil træde i kraft fredag. Regeringen har ikke taget stilling til, om den vil appellere dommen.

/ritzau/Reuters