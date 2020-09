Indtil videre vil det fortsat være muligt for amerikanere at downloade den populære app TikTok.

En føderal amerikansk dommer har søndag midlertidigt sat en stopper for et forbud mod at downloade videoappen TikTok i USA.

Det sker, blot timer inden at forbuddet skulle være trådt i kraft, efter at selskabet bag den populære app har klaget.

TikTok er blandt andet blevet kritiseret kraftigt for at stjæle og bruge data fra de brugere, der downloader appen, og Kina er blevet beskyldt for at bruge dataene til overvågning.

Det Hvide Hus har kaldt appen en national sikkerhedstrussel, og Trump-administrationen meddelte derfor for nogle uger siden et forbud mod at downloade appen. Det skulle være trådt i kraft ved midnat natten til mandag lokal tid.

Men det forbud har distriktsdommer Carl Nichols nu midlertidigt gjort ugyldigt.

Afgørelsen er hemmeligstemplet, og Washington-domstolen, hvor Nichols sidder, giver dermed ikke nogen begrundelse for, at forbuddet er annulleret.

Brugere af TikTok kan fortsat anvende appen indtil 12. november, hvor den står til at blive underlagt et fuldt forbud mod at operere i USA.

Den del af Trump-administrationens forbud har domstolen dog ikke villet suspendere, og det står dermed fortsat til at træde i kraft.

TikTok benægter beskyldningerne om, at selskabet kontrolleres af eller deler data med den kinesiske regering.

Afgørelsen søndag er en midlertidig sejr for TikTok, der har omkring 100 millioner amerikanske brugere.

Men retten har endnu ikke overvejet de juridiske argumenter for og imod, om det sociale medie med tiden skal forblive tilgængeligt for amerikanerne.

TikTok har argumenteret med, at et midlertidigt forbud vil være et voldsomt slag mod selskabets rygte.

Advokater, der repræsenterer TikTok, har også kaldt et potentielt forbud "straflignende", "vilkårligt" og "impulsivt".

Samtidig mener selskabet, at det er unødvendigt, da det allerede er i gang med at omstrukturere ejerskabet for at imødekomme nogle af de bekymringer, som Trump-administrationen har givet udtryk for.

Den amerikanske regerings advokater har til gengæld argumenteret med, at præsidenten har ret til at skride til handling, når der er bekymringer vedrørende den nationale sikkerhed.

De mener også, at TikTok har forbindelser til den kinesiske regering gennem moderselskabet ByteDance, og at forbuddet derfor er nødvendigt.

/ritzau/AFP