En dommer i Philadelphia underkender Donald Trumps planer om begrænsning af prævention til kvinder.

En dommer i delstaten Philadelphia har blokeret et forslag fra USA's præsident, Donald Trump, der ville tillade flere virksomheder ikke at betale for kvindelige ansattes prævention.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Amerikanske virksomheder har været forpligtigede til at betale for kvindelige ansattes prævention gennem deres sundhedsordninger siden 2010. Der har dog været mulighed for at undvige kravet af religiøse grunde.

Donald Trump varslede allerede i valgkampen, at reglerne ville blive ændret.

I oktober 2017 fremsatte han officielt et forslag, om at virksomheder også kunne sige nej af moralske årsager

Siden er det blevet behandlet i retssystemet i flere stater.

Mandagens afgørelse i Philadelphia går på, at Trumps forslag vil give staterne øgede udgifter.

Det gælder både til prævention og omkostninger forbundet med uønskede graviditeter.

Statsadvokat i Philadelphia Josh Shapiro kalder afgørelsen en sejr for kvinders sundhed og økonomiske frihed.

Afgørelsen følger en lignende i Californien søndag, der dog kun omfattede 13 stater i USA. Afgørelsen i Philadelphia gælder hele landet.

Donald Trumps regering har argumenteret for, at forslaget beskytter en mindre gruppe af religiøse og moralske modstandere i at blive tvunget til noget, der strider med deres tro.

Retten til fri prævention var en del af sundhedsreformen Obamacare. Den trådte i kraft i 2010 og blev sat i søen af Trumps forgænger, Barack Obama.

/ritzau/