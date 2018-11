Ved at acceptere ministerposten viser Sergio Moro, at fængslingen af Lula var politisk, mener Arbejderpartiet.

En brasiliansk antikorruptionsdommer, der bidrog til Jair Bolsonaros valgsejr ved at fængsle hans største rival, bliver ny justitsminister i Brasilien under den nye, højreorienterede præsident.

Det oplyser dommer Sergio Moro selv i en erklæring, der blev offentliggjort af brasilianske medier torsdag.

- Efter et møde med Bolsonaro har jeg accepteret den ærefulde invitation, skriver han.

Jair Bolsonaro bekræfter også udnævnelsen på Twitter.

Den kommende justitsminister, 46-årige Sergio Moro, udtaler, at han håber at "skabe fremskridt mod at bekæmpe kriminalitet og korruption".

Jair Bolsonaro har lovet at slå hårdt ned på kriminalitet i landet og har endda foreslået at bruge snigskytter mod kriminelle. Forslaget har fået kritik fra flere menneskerettighedsorganisationer.

Som dommer håndterede Sergio Moro mange af de sager, der indgik i den omfattende efterforskning af korruption i forbindelse med Brasiliens statslige olieselskab Petrobras. Efterforskningen fik navnet Lava Jato (Bilvask, red.).

Moro var således ansvarlig for fængslingen af tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva.

Ekspræsidenten stod ellers til nemt at besejre Bolsonaro, indtil han blev udelukket fra at stille op til præsidentvalget, fordi han i april begyndte at afsone en dom på 12 års fængsel for korruption.

Lula blev afløst af den mindre karismatiske tidligere São Paulo-borgmester Fernando Haddad, der led et stort nederlag til Bolsonaro ved præsidentvalget i søndags.

Det brasilianske arbejderparti, Partido dos Trabalhadores (PT), som både Lula og Haddad tilhører, mener, at udnævnelsen af Sergio Moro som justitsminister beviser, at dommeren handlede ud fra et politisk motiv, da han idømte Lula en lang fængselsstraf.

- Moro viser sin partiskhed i Lava Jato ved at acceptere en ministerpost i Bolsonaros regering, skriver partiet på Twitter.

Jair Bolsonaro bliver taget i ed som Brasiliens 38. præsident 1. januar.

