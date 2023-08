En 72-årig dommer fra Orange County i Californien er blevet arresteret og sigtet for at have skudt og dræbt sin kone.

Politi modtog torsdag aften anmeldelse om et skyderi i et hjem i fashionable Anaheim Hills, beretter ABC News.

Her ankom man til en situation, hvor en 65-årig kvinde, Sheryl Ferguson, var blevet ramt af skud.

Hun blev erklæret død på stedet.

Dommer Jeffrey Ferguson, 72. Foto: Anaheim Police Department / CNN

Herefter anholdt politiet den afdøde kvindes 72-årige mand, som man i Orange County-området kender som dommer Jeffrey Ferguson.

Han er efterfølgende blevet sigtet i sagen, og kautionen er sat til en million dollar.

Jeffrey Ferguson er dommer ved Superior Court, og den stilling er han folkevalgt til.

Han har siddet i stillingen siden 2015.