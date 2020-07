Cataloniens regionale leder raser over dommers afgørelse og opfordrer befolkningen til at følge udgangsforbud.

De catalanske myndigheder må ikke indføre udgangsforbud i en række byer i kampen mod coronavirus.

Sådan lyder afgørelsen fra en dommer i Spanien, hvilket vækker vrede i Catalonien.

Cataloniens regionale regering besluttede søndag, at omkring 160.000 indbyggere i Lérida og syv andre byer ikke må forlade deres hjem. Beslutningen blev truffet efter et stigende antal smittede i området.

Men med den beslutning har den regionale regering overskredet sine magtbeføjelser. Det siger dommer Elena Garcia-Munoz Alarco i sin afgørelse.

- Det, der er blevet foreslået, overskrider en begrænsning af bevægelsesfriheden og er et alvorligt angreb på rettigheder sikret af forfatningen, siger hun.

Cataloniens regionale præsident, Quim Torra, siger på et pressemøde, at han nægter at acceptere dommerens afgørelse.

Han opfordrer borgere i Lérida og omegn til alligevel at følge den regionale regerings anbefaling om at blive i eget hjem.

