En dommer har onsdag aften dansk tid afvist tidligere præsident Donald Trumps ønske om at få udskudt en bøde på 454 millioner dollar.

Det skriver bandt andet Reuters og CNN.

Bøden har Trump fået i en bedragerisag, hvor han er dømt for at have oppustet værdien af sin personlige formue og værdien af sine ejendomme.

Trump har anket dommen.

Det er dommer Anil Singh fra New Yorks ankeretssystem, der onsdag har besluttet, at Trump skal stille det fulde beløb i sikkerhed, mens ankesagen kører. Beslutningen skal stadig bekræftes af et samlet panel fra domstolen.

Ifølge CNN har Trump mindre end 30 dage til at stille beløbet i sikkerhed. Herefter kan statsadvokaten i New York ifølge mediet tage midler i brug for at eksekvere dommen som eksempelvis at beslaglægge ejendomme.

Trumps advokater har ikke umiddelbart besvaret Reuters' henvendelse om at få en kommentar til dommerens beslutning.

Tidligere onsdag sagde Trumps advokater, at Trump ikke har mulighed for at stille det fulde beløb i sikkerhed, mens ankesagen kører. I stedet ønsker han at stille et beløb på 100 millioner dollar i sikkerhed.

Onsdag besluttede dommeren ligeledes at ophæve et forbud mod, at Trump kan tage et lån i en bank i New York, skriver CNN.

/ritzau/Reuters