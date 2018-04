Sag mod Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort fortsætter trods beskyldninger mod specialanklager.

Washington. Paul Manafort, der var Donald Trumps kampagneleder op til præsidentvalget i 2016, tabte fredag et søgsmål rettet mod det amerikanske justitsministerium og særlig anklager Robert Mueller.

Manafort havde sagsøgt begge for at have overskredet deres beføjelser, da de rettede kriminelle tiltaler mod ham.

Paul Manafort mener, at tiltalerne mod ham skal afvises, da de ikke er baseret på undersøgelserne af Ruslands formodede forsøg på at påvirke præsidentvalget.

- En civil retssag er ikke den rette platform for at rejse et spørgsmål om, hvad en anklager har gjort før i tiden, eller hvor han er på vej hen i fremtiden, siger dommer Amy Berman Jackson om sin afgørelse.

Dommeren skriver videre, at Mueller har beføjelser til at undersøge russisk indblanding. Det indebærer også potentielle forbindelser mellem Trumps kampagnestab og Rusland.

Paul Manafort er blevet tiltalt for kriminelle forhold, der har forbindelse til hans forretninger i Ukraine.

Fredagens afgørelse betyder, at sagen mod Paul Manafort kan fortsætte. Den ventes at begynde senere på året.

Paul Manafort står over for en række kriminelle tiltaler. De omhandler det arbejde, han udførte for Ukraines tidligere præsident Viktor Janukovitj, der har tætte forbindelser til Rusland

Tiltalerne omfatter blandt andet hvidvask af penge, banksvindel og skatteunddragelse.

Han nægter sig skyldig i anklagerne.

/ritzau/dpa