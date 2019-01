Skuespillerinden Ashley Judd var en af de første kvinder til at beskylde Weinstein for upassende opførsel.

En dommer i Los Angeles har afvist et søgsmål mod filmproducenten Harvey Weinstein om seksuel chikane.

Det skriver Reuters natten til torsdag dansk tid. Anklagen var fremsat af skuespillerinden Ashley Judd.

Hun var en af de første kvinder, som i efteråret 2017 stod frem og anklagede Weinstein for at opføre sig upassende med seksuelle tilnærmelser.

Siden har over 70 kvinder fremsat lignende anklager mod den tidligere så succesfulde Weinstein. Beskyldningerne blev starten på MeToo-bevægelsen.

Judd havde anklaget Weinstein for at bringe hendes karriere i fare, fordi hun ikke ville have sex med ham.

/ritzau/