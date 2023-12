Montanas forbud mod appen TikTok er ifølge dommer en krænkelse af brugernes forfatningsmæssige rettigheder.

En amerikansk dommer har torsdag lokal tid blokeret for en lov i delstaten Montana, der ville gøre det sociale medie TikTok forbudt i delstaten fra 1. januar.

Det fremgår af et påbud som distriktsdommer Donald Molloy har udstedt.

Her lyder det, at delstatens forbud "overskrider delstatens magt og krænker brugernes forfatningsmæssige rettigheder".

TikTok, der har flere end 150 millioner bruger i USA, bruges af mere end en tredjedel af indbyggerne i Montana ifølge TikTok selv.

I maj blev Montana den første amerikanske delstat til at forbyde TikTok.

Det skulle i praksis ske ved at forbyde app-udbydere at tilbyde appen gennem deres platforme.

Forbuddet fik TikTok til at sagsøge delstaten, fordi det mente, at forbuddet krænker virksomhedens og brugernes ytringsfrihed.

TikTok, der er ejet af kinesiske ByteDance, har ikke umiddelbart kommenteret den seneste udvikling i sagen.

Forbuddet blev til virkelighed på grund af bekymringer for, brugernes personlige data og potentiel kinesisk spionage.

Justitsministeriet i Montana har ikke umiddelbart kommenteret på afgørelsen torsdag.

TikTok skrev i et retsdokument, at det "ikke har delt og ikke vil dele amerikanske brugerdata med den kinesiske regering og har taget substantielle forholdsregler for at beskyttet TikToks brugeres privatliv og sikkerhed".

Distriktsdommeren mener, at TikToks argumenter var velbegrundede.

Under en høring i oktober satte dommeren spørgsmålstegn ved, hvorfor ingen andre delstater var gået i Montanas fodspor og spurgte, om delstaten opførte sig "formynderisk" ved at argumentere for, at forbuddet var nødvendigt for at beskytte brugernes data.

Montana kunne have indført bøder på 10.000 dollar for hver gang TikTok brød forbuddet i delstaten, men det var ikke på tale, at individuelle brugere skulle kunne straffes.

/ritzau/Reuters