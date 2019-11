Ingen er over loven, og præsidenter er ikke konger, siger dommer ved amerikansk appeldomstol.

En appeldomstol i USA har afgjort, at en tidligere toprådgiver for Donald Trump er nødt til at efterleve en stævning fra Kongressen om at vidne.

Det er i forbindelse med en efterforskning, der kan føre til, at præsidenten stilles for en rigsret.

Rådgiveren er Don McGahn. Han blev stævnet i maj til at vidne over for retsudvalget i Repræsentanternes Hus. Det nægtede han.

Ifølge dommeren Ketanji Brown Jackson kan regeringsfolk ikke påberåbe sig absolut immunitet, bare fordi de har været tæt på præsidenten.

Afgørelsen ved appeldomstolen gælder konkret McGahn. Men dommer Jackson lader forstå, at den skal være bredt gyldig over for alle tidligere og nuværende rådgivere for præsidenten.

Hun afviser dermed argumentet om, at højt placerede embedsfolk i Trumps regering er immune over for stævninger fra Kongressen.

- Præsidenter er ikke konger, skriver hun i sin afgørelse.

- Ingen - heller ikke den øverste udøvende magt - står over loven, konstaterer hun.

McGahn forlod sin post som rådgiver i oktober 2018. I maj trodsede han stævningen fra Repræsentanternes Hus. Her skulle han vidne om Trumps forsøg på at obstruere undersøgelsen af russisk indblanding i det amerikanske valg i 2016.

Det var en efterforskning, som blev foretaget af den særlige anklager Robert Mueller og hans team.

Efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus fokuserer lige nu på at undersøge, hvordan Trump kan have forsøgt afpresning over for Ukraine.

Formålet var ifølge flere centrale vidner at grave snavs op i Ukraine om den tidligere demokratiske vicepræsident Joe Biden, der kan blive hans modstander ved næste års præsidentvalg i USA.

Det ventes at føre til en rigsretssag mod præsidenten i USA's senat.

/ritzau/AFP