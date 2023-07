Juleaftensdag i 2022 endte tragisk i en forstad til Liverpool.

26-årig Elle Edwards stod sammen med venner uden for pubben Lighthouse Inn i Wallasey og fejrede julen, da kuglerne begynde at flyve ti minutter i midnat.

Før folk kunne nå at se sig om blev Elle Edwards og fem andre mænd ramt af i alt 12 kugler.

Elle Edwards døde senere hen af sine skader i en alt for tidlig alder.

Kuglerne kom fra en maskinpistol, som tilhørte den 23-årige Connor Chapman. Han affyrede ind i menneskemængden, hvor to mænd var målet.

Torsdag faldt der så dom i sagen. Den 23-årige gerningsmand blev kendt skyldig i at have myrdet Elle Edwards af en jury ved Liverpool Crown Court.

Dommen lyder på fængsel i minimum 48 år.

Hans medtiltalte, Thomas Waring, blev idømt ni års fængsel for besiddelse af et forbudt våben og for at hjælpe en gerningsmand ved at hjælpe med at udbrænde den stjålne Mercedes, der blev brugt til mordet, efter også at være blevet fundet skyldig.

Torsdag faldt der så dom i sagen. Den 23-årige gerningsmand blev kendt skyldig i at have myrdet Elle Edwards af en jury ved Liverpool Crown Court. Foto: Merseyside Police Vis mere Torsdag faldt der så dom i sagen. Den 23-årige gerningsmand blev kendt skyldig i at have myrdet Elle Edwards af en jury ved Liverpool Crown Court. Foto: Merseyside Police

Chapman blev også fundet skyldig i to tilfælde af drabsforsøg, to tilfælde af sår med forsæt til at forårsage grov legemsbeskadigelse, en anklage om overfald, der resulterede i faktisk legemsbeskadigelse og besiddelse af et skydevåben.

Edwards' familie var til stede hver dag under Chapmans retssag, og for dem kom dommen som en stor lettelse'.

Elle Edwards sørgende far, Tim Edwards, stemplede Chapman som »en kujon« efter dommen faldt.

Herefter sagde han, at han ikke havde set ham i øjnene under hele retssagen, og tilføjede: »Jeg håber, han rådner op i helvede.«