Billeder både under og efter giver mindelser om dommedag.

Der gik ikke længe, inden nyheden og videoer gik verden rundt. Død og ødelæggelse i Beirut. Omkring 200 anslås dræbt. Men når man ser på den voldsomme eksplosion, der indtraf klokken 18.08 lokal tid tirsdag 4. august, så virker et tabstal omkring 200 nærmest nådigt sluppet.

Der er da også et par gode forklaringer på, hvorfor der ikke er flere omkomne efter den kataklysmiske eksplosion, som fandt sted, da en brand fra en mindre eksplosion fik fat i et stort lager af ammoniumnitrat på haven i Beirut.

Det fortæller sprængstofekspert og forsker ved Institut for Kemi ved Aarhus Universitet Peter Hald til B.T.

»Der er mange gode bud på, hvorfor der ikke er flere omkomne i eksplosionen. Den første er, at den fandt sted på havnen i Beirut og ikke i et beboelseskvarter,« siger Peter Hald.

»En anden god grund kan være, at der allerede havde været ild i et pakhus på havnen i et stykke tid inden den store eksplosion. Der var også nogle mindre eksplosioner, og det har nok fået folk i nærheden til at flytte sig,« forklarer han.

Mens omkring 200 officielt har mistet livet, så kom langt over 7.000 personer i storbyen alvorligt til skade.

Og det er der også en ganske god forklaring på.

Billedet her viser havnen i Beirut og delvist krateret fyldt med vand efter eksplosionen tirsdag. -/Ritzau Scanpix Vis mere Billedet her viser havnen i Beirut og delvist krateret fyldt med vand efter eksplosionen tirsdag. -/Ritzau Scanpix

Mange af dem, der blev dræbt, har formentlig været så tæt på eksplosionens epicenter, at de blev dræbt af trykbølgen.

Men den fortager sig hurtigt i styrke. Og nogle hundrede meter borte er den ikke dræbende. I stedet er mange kommet til skade, når vinduer og ruder blev blæst ind, da trykbølgen ramte storbyens mange glasfacader, forklarer eksperten.

Mange er formentlig også kommet til skade af andre flyvende objekter.

»I en storby som Beirut er der glas over alt. Og står man bag en glasrude, så rammes man, når den bliver knust. Står man på gaden under en bygning af glas, så er det som at stå i en regn af knive,« siger Peter Hald.

Stillbillede fra den nye video af eksplosionen i Beirut. Foto: Newsflare Vis mere Stillbillede fra den nye video af eksplosionen i Beirut. Foto: Newsflare

Endnu pågår oprydningen efter eksplosionen stadig i Beirut. Regeringen er desuden trådt tilbage efter hård kritik af håndteringen af den eksplosive mængde ammoniumnitrat og den efterfølgende oprydning.

På grund af den langsommelige oprydning forventer Peter Hald også, at tabstallene vil stige yderligere.

»De kommer formentlig til at finde flere omkomne. Ikke mange, men antallet af døde vil stige. Og der kan også være nogen, som de aldrig vil finde,« siger han og uddyber:

»De første brandfolk på stedet er forsvundet sporløst. De er formentlig blevet pulveriseret i eksplosionen, da de er blevet udsat for et større tryk end det, der holder dem sammen,« siger eksperten.

Foruden de mange dræbte og tilskadekomne anslås det, at omkring 300.000 personer er blevet hjemløse.