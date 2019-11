- Voldtægt må defineres som al sex uden samtykke, siger dommer fra progressiv og demokratisk gruppe.

Kvindegrupper i Barcelona protesterer fredag mod en domstol, som har givet relativt milde domme til fem mænd, som var anklaget for at have gruppevoldtaget en 14-årig bevidstløs pige.

Domstolen i Barcelona har i en dom torsdag udelukket, at mændene kan straffes for seksuelt overfald, hvilket svarer til voldtægt, fordi pigen var bevidstløs af narkotika og alkohol.

Domstolen har henvist til, at de anklagede ikke havde anvendt nogen form for trusler eller vold.

De fem mænd er blevet idømt mellem 10 og 12 års fængsel. Hvis de var blevet dømt for voldtægt ville de have fået domme på mellem 15 og 20 års fængsel.

To andre tiltale blev frikendt for at have deltaget i angrebet, som skete i oktober 2016 ved en fest i en nedlagt fabrik i byen Manresa i det nordøstlige Catalonien.

- Problemet er ikke dommene. Det er selve loven, som kræver, at det skal bevises, at der blev anvendt trusler eller vold, siger Montserrat Comas fra gruppen Progressive Dommere for Demokrati i Catalonien.

- Loven må ændres, så voldtægt defineres som al sex uden samtykke, hvilket er praksis i de fleste andre europæiske lande, siger hun til radio Cadena Ser.

Sagen er blevet sammenlignet med en anden voldtægtssag, der også skabte debat om landets voldtægtslov. I den blev fem mænd, der kalder sig for "Wolf Pack" ("Ulveflokken"), idømt ni års fængsel.

De blev i første omgang ikke dømt for voldtægt, men for seksuelt overgreb. Dette blev ændret i højesteret, hvor dommene blev skærpet til 15 års fængsel.

Voldtægten skete i 2016 ved opgangen til en lejlighed i byen Pamplona.

Det var i juli i forbindelse med byens populære byfest, San Fermin, hvor hvidklædte personer med røde tørklæder løber side om side med tyre.

De fem mænd havde ubeskyttet sex - herunder oralsex - med kvinden, der var passiv og stærkt beruset.

Mændene optog episoden med deres mobiltelefoner og lagde det op på kommunikationstjenesten WhatsApp.

Det blev senere brugt til at dokumentere, at mændene ikke havde brugt vold eller trusler, fordi kvinden ikke gjorde modstand.

En dommer mente, at mændene helt skulle frikendes. Det medførte store protester i Spanien.

På et skilt under en demonstration skrev en person:

- Hvis du gør modstand, så dræber de dig, og hvis du ikke gør modstand, så giver du din tilladelse. Hvad skal man gøre.

/ritzau/AFP