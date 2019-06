En Dominos-chauffør i London blev bedt om at køre fire pizzaer ud til en kunde.

Men han skulle måske have kigget en ekstra gang på ordresedlen, før han satte sig op på scooteren og kørte af sted.

For det var ikke en hvilken som helst kunde, chaufføren blev sendt ud til med fire store cheeseburger-pizzaer.

Kundens navn var 'Elizabeth' - og leveringsstedet var Buckingham Palace.

Det skriver The Sun.

Men leveringen gik bestemt ikke efter planen.

Ved ankomsten til Dronningens residens blev Dominos-chaufføren stoppet af to bevæbnede politibetjente.

Da chaufføren fortalte om ordren, fik det en af betjentene til at kontakte sin overordnede for at høre, om det kunne have sin rigtighed, at dronning Elizabeth havde bestilt Dominos-pizzaer for 387 kroner.

Den overordendes svar fik betjenten til at henvende sig til chaufføren.

»Beklager, men Elizabeth er Dronningens navn, og hun bor i Buckingham Palace. Jeg tror, der er nogen, der har lavet sjov med dig,« sagde betjenten ifølge The Suns kilde.

Chaufføren så ifølge kilden temmelig forvirret ud, da han derefter måtte køre tilbage uden at have afleveret sin ordre.

Dominos har overfor det britiske medie bekræftet, at afdelingen i London-bydelen Victoria modtog ordren.

»Vi har altid haft mistanke om, at Dronningen er en hemmelig Dominos-fan og ordren fra Buckingham Palace bekræftede det næsten,« siger restaurantens chef Zsuzsanna Queiser til The Sun.