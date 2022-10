Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Får jeg lov at have en rengøringshjælp eller en chauffør?« »Vi forstår ikke, hvordan vi skal overleve.«

Den russiske oligark Pyotr Aven var i foråret oprørt over at blive underlagt sanktioner af Vesten. Nu vækker en ny afgørelse bestyrtelse – i den modsatte lejr.

For nej; Pyotr Aven får stadig ikke lov at ansætte en rengøringshjælp eller en chauffør, idet det som følge af sanktionerne er forbudt at lave forretninger med den russiske oligark.

Men ja, 67-årige Aven skal nok overleve efter den afgørelse, der nu er truffet i den britiske højesteret. Og mere til.

Retten har nemlig godkendt, at Pyotr Aven kan tage nogle af sine indefrosne midler i brug til at betale for udgifter til sin livsførelse, skriver Telegraph.

Ret mange, faktisk.

I hvert fald hvis man sammenligner med, hvad de langt de fleste almindelige mennesker har til dagen og vejen.

Ifølge Telegraph har den britiske højesteret givet Pyotr Aven lov til at bruge 60.000 pund om måneden på udgifter til sin livsførelse. Det svarer til 520.000 danske kroner.

Om måneden.

Derudover får oligarken – som tidligere har ejet den russiske bank Alfa-Bank – lov at bruge et engangsbeløb på 3,36 millioner kroner på at betale 'presserende gæld' – herunder til den privatskole, et af Pyotr Avens børn går på.

Det har ført til skarpe reaktioner i Storbritannien.

»Putin og alle andre russere følger med som høge for at se, hvor svaghederne i vores rustning er, og det her danner en virkelig dårlig præcedens for andre oligarker, som ønsker at løsne på sanktionerne,« siger den Putin-kritiske britiske finansmand Bill Browder til Telegraph ifølge det norske Børsen.

Arkivfoto fra 2017 af Pyotr Aven. Foto: Sergei Karpukhin Vis mere Arkivfoto fra 2017 af Pyotr Aven. Foto: Sergei Karpukhin

Han frygter, at afgørelsen i landets højesteret ender med at bane vejen for, at oligarkerne kan slippe helt udenom sanktionerne.

»Det er en snebold som begynder at rulle. Først er det 60.000 pund om måneden, så er det en fuldstændig optøning af deres konti,« lyder det fra Bill Browder.

Storbritannien og EU indførte sanktioner mod Pyotr Aven kort efter at Rusland havde invaderet Ukraine, fordi han betragtes som en af Vladimir Putins nærmeste allierede.

Pyotr Aven trak sig fra direktørposten i Alfa-Bank på grund af sanktionerne fra Vesten.

I Storbritannien efterforskes sen russiske oligark for at have forbrudt sig mod sanktionerne. Ifølge de britiske myndigheder skulle han have overført tre millioner pund (26 millioner kroner) fra Storbritannien til Østrig umiddelbart før sanktionerne mod ham trådte i kraft.