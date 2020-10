USA-korrespondenten Annegrethe Rasmussen er ikke i tvivl.

»Det er svært at konkludere andet, end at Trump høster frugten af sin uforsigtige, dødelige og rent ud sagt katastrofale håndtering af coronakrisen,« siger hun.

B.T.s USA-ekspert reagerer på nyheden om, at den amerikanske præsident Donald Trump fredag har meddelt, at han og hustruen Melania er testet positive for coronavirus.

Det sker, efter at han igennem et halvt år har været under massiv kritik for, hvordan det ikke er lykkedes at stoppe udbredelsen af covid-19 i det store land, der lige nu desuden med hastige skridt nærmer sig et præsidentvalg. Også det kan blive voldsomt påvirket af, at præsidentparret nu selv er blevet smittet.

»Hans modvilje mod at praktisere 'social distancing' og mod at bære maske har ledt til dette unikt frygtelige morads blot godt fire uger før præsidentvalget,« siger Annegrethe Felter, der også er USA-korrespondent hos POV International, og tilføjer:

»Præsidenten er i en klar risikogruppe - han er over 70 og overvægtig. Han vil ikke kunne føre kampagne, han vil ikke kunne tage til sine berømte 'rallies', og det må forventes, at den kommende præsidentdebat er i farezonen.«

I tirsdags mødtes Donald Trump og den demokratiske udfordrer Joe Biden til den første tvekamp mellem de to præsidentkanditater, og en scene fra den aften har nu fået ekstra opmærksomhed, efter at den siddende præsident er testet positiv.

»Amerikanske iagttagere er allerede begyndt at tale om, at Trump tirsdag stod og råbte hen mod Biden under den første debat: 'Den demokratiske kandidat bærer næsten ALTID maske'. Og Trump har også gjort tykt grin med Biden på den konto, men det kunne demokraten ikke gøre under debatten tirsdag. Kommentatorer spekulerer nu allerede på, om coronavirussen, der er luftbåren, kunne have smittet den endnu ældre Biden også,« siger Annegrethe Felter.

Hun er spændt på, hvordan valgkampen nu bliver påvirket frem mod valget 3. november.

»Vi får se, hvad der videre sker nu, men ingen tvivl om, at valgkampen nu antager en helt anderledes karakter. Formentlig vil der ikke komme flere præsidentdebatter - men det kan også betyde, at vicepræsident-debatten mellem Pence og Harris bliver endnu mere afgørende,« siger Annegrethe Felter:

Donald og Melania Trumps positive coronatest kommer efter, at det tidligere fredag blev meldt ud, at den nære rådgiver Hope Hicks var blevet smittet med virussen.

Præsidentens læge har allerede været ude med en kort kommentar:

»Tvivl ikke, jeg forventer, at præsidenten vil fortsætte med at udføre sine pligter, mens han kommer sig igen,« lyder det.

Du kan følge med i B.T.s liveblog om coronavirussen her.