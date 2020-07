Den tiltalte Brenton Tarrant har erklæret sig skyldig i massakre, der kostede 51 muslimer livet sidste år.

Australske Brenton Tarrant, der har tilstået at stå bag to dødbringende angreb mod moskéer i New Zealand sidste år, får sin dom til august.

Dommer Cameron Mander melder fredag, at Tarrants dom afsiges 24. august. Høringen forventes at tage tre dage.

Tarrant erklærede sig skyldig i alle anklagepunkter i marts. Han erklærede sig dermed skyldig i samtlige 51 drab på muslimer i to moskéer i den newzealandske by Christchurch.

Coronapandemien har udsat domsafsigelsen, da ofre og deres pårørende har været forhindret i at komme til landet.

- Jeg ved, at mange af ofrene oplever den lange retsproces som udmattende og frustrerende, siger Cameron Mander.

Der er taget hensyn til, at udenlandske tilhørere til domsafsigelsen kan nå i påkrævet karantæne, når de ankommer til New Zealand, siger Mander.

Den højreradikale australier er tiltalt for at have dræbt 51 personer og for at have forsøgt at dræbe yderligere 40. Derudover er han tiltalt for at have overtrådt New Zealands terrorlovgivning.

Maksimumsstraffen for sådanne handlinger er livsvarigt fængsel, har nyhedsbureauet AP tidligere skrevet.

/ritzau/dpa