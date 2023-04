Lyt til artiklen

Det første skud ramte hende i ryggen. Det andet ramte hende i brystet.

På trods af de voldsomme smerter og problemer med at trække vejret, formåede hun at ringe til alarmcentralen og fortælle dem om, hvad der var sket.

»Jeg vil ikke dø. Please, hjælp mig,« kan man høre, at den blot 15-årige amerikanske pige Sharon Castro siger i opkaldet, som hun foretog den 5. august 2018.

Da hun under samtalen med alarmcentralen bliver spurgt om, hvem der havde affyret skuddene, lød svaret:

»Min mor.«

Det skriver en række amerikanske medier, herunder The Washington Post, NBC Washington og lokalmediet WTOP News.

Den rystende og uhyggelige sag, der endte med at koste to piger deres liv, udspillede sig i en lejlighed i Virginia.

Ni dage forinden havde Veronica Youngblood, der i dag er 37 år, købt en pistol – og på aftenen den 5. august gav hun sine to døtre, den 15-årige Sharon og femårige Brooklynn, vingummi med sovemiddel.

Senere gik hun ind på deres værelser.

Her ses et billede af Veronica Youngblood. Foto: FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT Vis mere Her ses et billede af Veronica Youngblood. Foto: FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT

To gange skød hun sin ældste datter. En gang skød hun den yngste. Derefter forlod hun lejligheden.

Det, hun ikke vidste, var, at Sharon – trods sine skader – var i live og formåede at ringe efter hjælp.

Under retssagen mod Veronica blev alarmopkaldet afspillet, og i den kan man høre, hvordan en ansat på alarmcentralen forsikrer teenageren om, at hjælpen er på vej, ligesom medarbejderen gentagne gange beder teenageren om at blive ved med at trække vejret.

Over lydoptagelsen kunne man ifølge WTOP NEWS også høre det øjeblik, hvor redningsfolkene slog hoveddøren til lejligheden ind, og en betjent kom ind på Sharons værelse og præsenterede sig selv for hende.

I al hast blev Sharon derefter transporteret til hospitalet – men lægerne kunne intet stille op mod hendes skader. Få dage senere sov hun ind.

I værelset ved siden af fandt betjentene hendes lillesøster, som var død øjeblikket efter at være blevet ramt.

Under retssagen kom det frem, at Veronica Youngblood derefter var taget over til en mand, hun tidligere havde datet, og havde ringet på hans dør.

Han havde til at begynde med ikke åbnet døren, men bedt hende om at forlade stedet, da han ikke ønskede at ringe til politiet. Men kvinden bad ham – ifølge The Washington Post – om at ringe til politiet alligevel, da de i forvejen ledte efter hende.

»Jeg spurgte hende: 'Hvorfor leder de efter dig?'. Og så sagde hun: 'Fordi jeg dræbte mine døtre',« fortalte manden under retssagen.

Manden ringede derefter til politiet, som kort efter kunne anholde kvinden ved hans hjem.

Veronica Youngblood har under retssagen erkendt, at hun dræbte sine døtre, men hun har nægtet sig skyldig med henvisning til at have været 'sindssyg i gerningsøjeblikket'.

Hvor anklageren har argumenteret for, at kvinden dræbte sine døtre som følge af en bitter skilsmisse fra ægtemanden, som havde fået rettens ord for, at han kunne flytte til en anden delstat med døtrene, argumenterede forsvarsadvokaten for, at et hårdt liv med vold, overgreb og seksuelt misbrug havde ført til tragedien.

»Den rædsel, der lå gemt i hjørnerne af hendes sind, førte hende til at dræbe sine børn,« lød det ifølge NBC fra hendes advokater med henvisning til, at hun frygtede, at døtrene skulle blive udsat for det samme, som hun selv havde lidt.

Videre hævdede advokaten Andrew Elders, at hans klient var prisgivet en 'grusom og voldelig mand', som ikke elskede hende, hvilket – ifølge Elders – førte til, at Veronica mistede kontrollen.

Anklageren mente i stedet, der var tale om en 'egoistisk' handling. Ikke en 'sindssyg':

»Veronica tog den vrede, hun følte over for mændene i sit liv, og hun kanaliserede den vrede. Hun kanaliserede den vrede ind i et kammer på en Glock (pistol, red.), og hun brugte den Glock til at dræbe sine børn,« sagde anklageren Kelsey Gill ifølge The Washington Post.

Drabene fandt sted, to dage før flytningen skulle finde sted.

I denne uge faldt den første del af dommen.

Juryen anbefalede mandag, at den 37-årige kvinde idømmes op til 78 års fængsel for de to drab på sine døtre.

Den endelige dom vil ifølge The Washington Post blive afsagt den 22. september af sagens dommer, Randy Bellows.