Dolce & Gabbana var blot timer fra at byde gæsterne velkommen til et stort anlagt modeshow i Shanghai, da der kom en kontramelding fra det store italienske modehus.

Inden havde flere kendte allerede meddelt, at de agtede at holde sig væk fra arrangementet. Årsagen: Firmaets egen markedsføring.

Tre videoer på 40 sekunder på Dolce & Gabbanas sociale medier - Facebook, Twitter og Instagram - har bragt modehuset i en regulær shitstorm. Videoerne havde til formål at promovere showet og var tænkt som en 'hyldest til Kina', men er blevet opfattet som det stik modsatte, skriver CNN.

Den første video, der blev offentliggjort i søndags, viser en kvinde i en rød kjole, der forsøger at spise pizza med spisepinde. En stemme forklarer, at man ikke skal forsøge at bruge spisepinde som knive.

#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> Vis dette opslag på Instagram 欢迎收看Dolce & Gabbana “起筷吃饭” 第1弹。 今天我们将率先向大家展示, 如何用这种小棍子形状的餐具, 来吃意大利伟大的传统玛格丽特披萨。 Welcome to Episode 1 with Dolce&Gabbana’s “Eating with Chopsticks”. First up today is how to use this stick shaped cutlery to eat your GREAT traditional Pizza Margherita. #DGLovesChina #DGTheGreatShow Et opslag delt af Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) den 17. Nov, 2018 kl. 3.21 PST

I den anden og tredje video forsøger den samme kvinde at spise cannoli og spaghetti, mens en stemme forsøger at udtale Dolce & Gabbana med kinesisk accent.

Det har fået folk op i det røde felt på sociale medier.

Kechen Qiu, der læser på University of California, kalder i et åbent brev til Dolce & Gabbana reklamen for 'ekstremt racistisk' og 'respektløs'.

Andre steder morer folk sig over videoen, og på det kinesiske sociale medie Weibo florerer der en video, hvor en hvid mand forsøger at spise suppe med en kniv.

Vreden på sociale medier fik ny næring, da der begyndte at florere screenshots af kommentarer, som den ene af Dolce & Gabbanas grundlæggere, Stefano Gabbano, skulle have stået bag.

'Er du racist, fordi du spiser hunde', lyder en af kommentarerne.

Ifølge Dolce & Gabbana er der imidlertid tale om et hackerangreb. Stefano Gabbano har efterfølgende delt et billede af kommentarerne med teksten 'Not me' (Ikke mig, red.) henover.

'Mine jurister arbejder på sagen. Jeg elsker Kina og kinesisk kultur. Jeg er så ked af, hvad der er sket,' skriver han.

Vis dette opslag på Instagram My Instagram account has been hacked. My legal office is working on this. I love China and the Chinese Culture. I’m so sorry for what happened. Et opslag delt af stefanogabbana (@stefanogabbana) den 20. Nov, 2018 kl. 9.00 PST

I en udtalelse forklarer Dolce & Gabbana, at showet i Shanghai skulle være mere end et modeshow.

'Vi havde skabt det med kærlighed og passion for Kina og alle mennesker i verden, der elsker Dolce & Gabbana', hedder det blandt andet.

Den forklaring var dog ikke tilstrækkelig for mange. I et opslag på Instagram tager den kinesisk-franske model Estelle Wong, som var en af dem, der trak sig fra showet, bladet fra munden.

'Nu hvor ingen vil have nogen af jeres 500 stykker tøj på i aften og jeres show er aflyst, har I måske tid til at læse lidt op på respekt og lighed. (...) Kan I ikke lige tage ansvar for jeres opførsel? For jeg kan godt fortælle jer, at ingen køber det lort, I lukker ud', skrev hun.

Vis dette opslag på Instagram To @dolcegabbana and @stefanogabbana Et opslag delt af Estelle Chen 陈瑜 (@chen_estelle) den 21. Nov, 2018 kl. 12.20 PST