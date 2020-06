WHO roste Kina i høje toner, mens der internt var dyb frustration over, at kineserne holdt på vigtig viden.

Kina ventede over en uge med at dele coronavirussets genetiske kode, efter at tre statslige laboratorier havde identificeret den.

Det rapporterer nyhedsbureauet AP, som har fået adgang til dokumenter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Dokumenterne afslører, at der i WHO var store frustrationer over smittespredningen, da Kina ikke kom med de nødvendige informationer.

Samtidig roste WHO Kina i høje toner offentligt. Ifølge WHO reagerede Kina "hurtigt", "transparent" "og på en meget imponerende måde".

Trods WHO's lovprisninger gik der over en uge, før informationerne blev delt.

Årsagerne skal være streng informationskontrol i det kinesiske sundhedsvæsen. Det viser interviews og interne dokumenter ifølge AP.

Men internt i WHO var stemningen en helt anden. Her blev der givet udtryk for betydelig frustration over, at Kina tilbageholdt oplysninger om den nye sygdoms genkode og smitteveje.

- De giver os informationerne, 15 minutter før den dukker op på CCTV, som er en statslig, kinesisk tv-station, sagde WHO's leder i Kina, Gauden Galea, på et internt WHO-møde.

- Vi bliver nødt til at være vedholdende. Faren er nu, at hvis der faktisk sker noget, vil der komme en masse pegen fingre af WHO, forudså lederen af WHOs epidemiberedskab, Michael Ryan, allerede midt i januar.

På det tidspunkt var smitten stadig mest en lokal trussel i millionbyen Wuhan.

/ritzau/