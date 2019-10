I Ukraine siger landets chefanklager, at han vil undersøge en række sager, der omfatter Hunter Biden.

Demokrater i Kongressen i USA har offentliggjort flere papirer og sms'er sendt af amerikanske embedsmænd i den såkaldte Ukraine-sag.

Materialet viser, at embedsmænd forsøgte at presse Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at indlede en efterforskning af USA's tidligere vicepræsident Joe Biden.

Det rapporterer CNN, BBC og andre medier.

Ifølge materialet lagde præsidentens folk et pres på Zelenskij inden telefonsamtalen.

Angiveligt skulle de have krævet, at Zelenskij offentligt lovede at starte en undersøgelse af Joe Bidens søn, Hunter. Sønnen har en konsulentvirksomhed i Ukraine.

Blandt andet har en afhøring af USA's tidligere særlige udsending i Ukraine, Kurt Volker, torsdag, afsløret nye detaljer. I en samtale med to andre diplomater i Ukraine sagde Volker:

- Det vigtigste er at få Zelenskij til at sige, at han vil hjælpe med efterforskningen.

Volker havde inden samtalen talt med Rudy Giuliani, den amerikanske præsident Donald Trumps personlige advokat.

Volker sendte også en sms, hvori det hedder, at Ukraines leder ville få tilbudt et besøg i Det Hvide Hus, hvis han gik ind på en efterforskning.

Bill Taylor, amerikansk topdiplomat i Ukraine, citeres for at sige, at den ukrainske præsident ikke bryder sig om at se "Ukraine blive brugt som et instrument i en politisk genvalgskampagne i Washington".

Afsløringerne er kommet ud i forbindelse med Demokraternes bestræbelser på at få rejst en rigsretssag mod præsident Donald Trump.

En erfaren diplomat citeres også for at sige, at "det ville være vanvittigt" at tilbageholde militær hjælp til Ukraine for at stille Trump bedre i valgkampen næste år.

Joe Biden er Trumps potentielle modkandidat i den afgørende fase af USA's valgkamp næste år.

USA's lovgivning forbyder politikere at søge hjælp i udlandet til deres valgkamp i USA.

Men præsident Trump afviser at have brudt loven og fremsatte torsdag en offentligt opfordring til Ukraine og Kina. Han bad dem efterforske Biden og dennes søn, Hunter Biden.

I Ukraine siger landets chefanklager, at han vil undersøge en række sager, der omfatter et gasselskab, som Hunter Biden er knyttet til.

Trumps telefonsamtale med Zelenskij fandt sted, kort efter at han havde givet ordre til, at næsten 499 millioner dollar i amerikansk hjælp til Ukraine skulle indefryses.

/ritzau/AFP