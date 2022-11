Lyt til artiklen

Elizabeth Holmes, som før blev betragtet som tech-vidunder, og nu blot en gemen svindler, er gravid.

Og hun kommer til at føde bag tremmer.

Det viser retsdokumenter, som The New York Times er kommet i besiddelse af i kølvandet på, at den 38-årige kvinde fredag blev idømt 11 år og tre måneders fængsel.

Selv gik hun efter en noget mildere straf: 18 måneder med husarrest samt samfundstjeneste.

»Undskyld,« sagde Elizabeth Holmes igen og igen, da hun fredag var i retten Foto: VICKI BEHRINGER

Allerede i januar blev Theranos-grundlæggeren kendt skyldig i adskillige forhold om bedrageri. Blandt andet fandt et nævningeting hende skyldig i bevidst at have svindlet investorer.

Investorer, der troede på den unge kvinde, der i årevis imponerede med sine visioner om at revolutionere laboratorietest.

Med blot et par enkelte dråber blod kunne de test, hendes virksomhed Theranos havde udviklet, opdage forskellige sygdomme og analysere andre tilstande på ekstremt kort tid. Hævdede hun.

Det virkede ikke.

I stedet lænede virksomheden sig om af test fra maskiner fremstillet af Siemens.

Før det blev opdaget, opnåede Elizabeth Holmes dog stjernestatus. Flere kaldte hende den kvindelige udgave af Apple-stifter Steve Jobs, ligesom prominente magasiner som Forbes og Fortune bragte hendes ansigt og visioner på deres forsider.

Men så blev hun afsløret.

Eventyret om den visionære Elizabeth Holmes blev pillet fra hinanden og endte i stedet som en kedelig fortælling om en kvinde, der havde tjent på andres desperate håb.

Elizabeth Holmes, CEO of Theranos, attends a panel discussion during the Clinton Global Initiative's annual meeting in New York, September 29, 2015. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo Foto: BRENDAN MCDERMID

I 2018 lå anklageskriftet klar, men først i januar 2022 faldt dommen.

Forinden – i marts 2021 – havde Elizabeth Holmes og hendes forsvarer bedt om at få sagen udskudt. Hun var gravid med sit første barn og skulle føde i juli.

Sagen blev udskudt, og 10. juli kom William Holmes Evans til verden.

Inden længe bliver han storebror. Terminsdatoen er ukendt, men i retsdokumenterne, som The New York Times er i besiddelse af, fremgår det, at Elizabeth Holmes er blevet gravid, efter hun i januar blev kendt skyldig.

Elizabeth Holmes og hendes mand Billy Evans fotograferet ved retten i San Jose, Californien. De venter sig nu deres andet barn. Foto: JOHN G. MABANGLO

Ti måneder efter skyldkendelsen var det fredag så tid til strafudmålingen.

135 måneders afsoning i et føderalt fængsel. Over 11 år.

»Jeg er knust over mine fejl. Jeg har følt dyb smerte for det, folk gik igennem, fordi jeg svigtede dem.«

»Jeg fortryder mine fejl med hver eneste celle i min krop,« lød det fra den tårevædede Elizabeth Holmes under samme retsmøde.