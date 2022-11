Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Seks forskellige delegationer har overnattet på Donald Trumps hotel i Washington under hans præsidentperiode.

Det inkluderer delegationer fra Saudi-Arabien, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater, Kina, Tyrkiet og Malaysia, der tilsammen har spenderet mere end 700.000 dollar, som svarer til omegnen af fem millioner danske kroner.

Det skriver det amerikanske medie CNN, som er i besiddelse af dokumenter, der afslører det.

Det er ifølge mediet særdeles sjældent, at lande på den måde støtter en siddende præsidents forretning.

Foto: Kevin Dietsch Vis mere Foto: Kevin Dietsch

Hotellet åbnede tilbage i 2016 og har siden da været under voldsom kritik fra Demokraterne, som har anklaget den tidligere præsident for at forbryde sig mod den amerikanske forfatning, som handler om en 'vederlagsklausul'.

Det betyder, at en siddende præsident ikke må profitere fra konger, prinser eller andre stater.

Ifølge CNN er der ingen beviser for, at landenes forbrug har påvirket Donald Trumps politik, mens han sad på præsidentposten.

Qatars delegation stod for det største forbrug, da de besøgte den amerikanske hovedstad.

Ifølge CNN brugte Qatars delegation 280.000 dollar på hotellet. Det svarer til godt to millioner danske kroner.