Skal alle have lige ret til behandling, hvis presset på sundhedsvæsnet bliver for stort?

Ikke hvis du spørger svenskerne.

I hvert fald ikke, hvis man ser det dokument, som det svenske medie Aftonbladet er kommet i besiddelse af.

Dokumentet, der er sendt til Karolinska Universitetssygehus i Stockholm, indeholder retningslinjer for, hvordan lægerne skal prioritere mellem patienterne til de intensive behandlinger, hvis der bliver trængt med sygehuspladserne.

Mens gader og stræder flere steder rundt om i verden ligger næsten øde, så fortsætter livet mere eller mindre som normalt i Sverige. Her ses et billede fra Stockholm 7. april 2020. Foto: 11950 Ali Lorestani/TT

Ifølge dokumentet er det især de ældre og svage, der kommer til at blive ladt i stikken.

For retningslinjerne slår fast, at patienter med en biologisk alder på 80 år eller mere skal nedprioriteres. Det samme gælder for patienter med en biologisk alder på over 70 år, hvis de samtidigt har et betydeligt svigt i mere end et organsystem, såsom hjerte-, lunge-, eller nyresygdomme.

For patienter med en biologisk alder mellem 60 og 70 år skal de bortprioriteres, hvis de har svigt i mere end to organsystemer.

Den biologiske alder bestemmes af et avanceret computerprogram ud fra en række medicinske og sociologiske data, der blandt andet inkluderer rygevaner, alkoholforbrug og indlæggelseshistorik, hvorfor en persons biologiske alder ikke nødvendigvis stemmer overns med fødselsattesten.

Svenskerne har modsat Danmark endnu ikke lukket ned for restauranter og caféer. Her ses et billede fra Hamngatan i Stockholm 1. april 2020. Foto: 10060 Henrik Montgomery/TT

I retningslinjerne lyder det også, at patienter der allerede modtager intensiv behandling kan blive frataget behandlingen igen, såfremt de falder indenfor de i dokumentet nævnte kategorier.

En læge som Aftonbladet har snakket med, der ønsker at være anonym, fortæller til mediet at retningslinjerne bliver svære at følge.

»Patienter skal nedprioriteres i henhold til de nye direktiver for at få intensivpladserne til at række, men nu har man tilføjet en gummiparagraf, der ikke tager højde for den faktiske alder, men kun den biologiske alder,« siger lægen.

I dokumentet står der, at retningslinjerne tager udgangspunkt i retningslinjerne fra de svenske sundhedsmyndigheder. Men ifølge Aftonbladet indeholder de ikke detaljer om, hvilke aldersgrupper der skal prioriteres. Der står dog, at det er tilladt at tage udgangspunkt i en patients biologiske alder.

Også i Malmø er der stadig gang i restauranter og caféer. Her et billede fra 26. marts 2020. Foto: Oscar Scott Carl

De nye retningslinjer skal dog først tages i brug, såfremt det svenske sundhedsvæsen bliver presset til grænsen.

Ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift har svenskerne torsdag 453 mennesker i intensiv behandling, hvoraf mænd udgør tre ud af fire patienter.

Det forventes, at tallene i Sverige vil toppe i den sidste uge af april, hvor der vil komme til at mangle over 1000 intensivpladser.

Karolinska Universitetsygehus har været hårdt ramt af dødsfald som følge af corona. Hele 486 svenske dødsfald ud af i alt 793 har fundet sted på sygehuset i Stockholm, skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.