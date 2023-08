Det vil i år koste kassen for Rusland, at præsident Vladimir Putin sidste år startede krigen mod Ukraine.

Nyt dokument fra Kreml viser, at Rusland har fordoblet sine forsvarsudgifter her i 2023.

Det skriver Reuters, som har fået indblik i et regeringsdokument, der omtaler krigens omkostninger.

Helt konkret har Rusland nu planlagt at bruge 100 milliarder dollar på krigen i 2023.

Det svarer til svimlende 676 milliarder kroner. Det svarer næsten til, hvad det i dag vil koste at bygge 18 Storebæltsbroer.

Ifølge Reuters viser dokumentet, at det særligt er lønningerne, som er en tung post i det nye forsvarsbudget.

For eksempel fremgår det af regeringsdokumentet, at næsten 70 milliarder kroner er gået til militærløn i første halvdel af 2023.

Det er mere end det dobbelte af det beløb, der blev betalt i de første seks måneder af 2022, hedder det sig.

»Krigen trækker store ressourcer, men russerne forsøger at skjule meget af det, fordi de ikke ønsker at vise befolkningen, hvor meget den rent faktisk koster,« siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), til TV 2.

I juni kunne det uafhængige medie The Moscow Times nemlig oplyse, at Rusland stoppede med at offentliggøre detaljer om landets budgetudgifter.

Alligevel er det altså lykkedes Reuters at få indsigt i det nye forsvarsbudget.