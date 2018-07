At få fisk til at gnave fødderne sunde er en udbredt praksis - især i Asien - men den er også ulovlig mange steder. Dels er det tvivlsomt, hvad den sundhedsmæssige effekt er, dels er der risikoen for at blive smittet.

I USA er en kvindes tånegle således begyndt at falde af, efter at hun blev smittet med en sygdom, mens hun fik fiske-pedicure. Det viser en rapport fra hendes læge, som er blevet publiceret tirsdag.

Behandlingen foregår ved, at man lader de små fisk, af typen doktorfisk (Garra rufa), komme til fødderne, der er nedsænket i et akvarium. Doktorfiskene renser derefter huden ved at bide døde celler væk. Det skriver New York Post.

En rapport i JAMA Dermatologydescribes beskriver, hvordan en kvinde i 20'erne fik en svampeinfektion fra den nævne fiske-pedicure. Det fik neglene til at gå i stykker.

Der var faktisk gået måneder, efter at tåneglene var holdt op med at gro og faldt af, at kvinden kontaktede sin læge, som udelukkede andre kendte årsager til svampeinfektionen.

»Mens det ikke er helt klart hvordan, så det sandsynligvis sket, ved at fiskene har traumatiseret neglekimen,« siger kvindens læge, doktor Sheri Lipner, til Gizmodo.

Lipner er ansat på Colombia Universitet, og hun mener, at dette er det første dokumenterede tilfælde af sygdommen, der er forårsaget af de små doktorfisk.

Lipner vil ikke afsløre, hvor patienten fik sin behandling, men hun påpeger, at den er meget almindelig i Kina.

Behandlingen er forbudt i 10 af de amerikanske stater på grund af helbredsmæssige problemer. Blandt andet har New York forbudt akvarier med de små doktorfisk.

Ifølge Sheri Lipner kan kvindens tånegle måske gro ud igen, men det vil i så fald tage op til 18 måneder.