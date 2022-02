Ruslands invasion i Ukraine bliver fordømt af den vestlige del af verden, men nu er russiske røster også kommet på banen.

For både russiske journalister, offentlige personer og berømtheder har valgt at stå frem for at vise utilfredshed mod deres egen præsident Vladimir Putin.

Nu har også børn af nogle af de mest højtstående medlemmer af den russiske elite og embedsmænd taget bladet fra munden, skriver både Independent og Insider.

En af dem er 24-årige Elizaveta Peskova, der er datter af Putins egen talsmand, Dmitry Peskov.

Hun udtrykte solidaritet med ukrainerne gennem et opslag på Instagram Live fredag. Et sted, hvor hun har over 192.000 følgere. Desuden lavede hun et lignende opslag på sin Telegram-profil.

Her stod der: #HETBOЙHE, som kan oversættes til 'Nej til krig', som også er blevet brugt i opråb fra de russere, der er gået på gaden i protest mod krigen.

Opslagene fra den 24-årige Elizaveta Peskova, som nu er blevet slettet, kom samtidigt med, at hendes far, Dmitry Peskov, retfærdiggjorde anholdelsen af over 3.000 antikrigsdemonstranter i Rusland om fredagen.

Ifølge CNN udtalte Dmitry Peskov følgende:

»Ifølge loven har disse borgere ikke ret til at organisere protester for at udtrykke deres synspunkter.«

Et synspunkt som hans egen datter åbenlyst ikke deler.

27-årige Sofia Ambramovich, der er datter af den tidligere Chelsea-ejer, Roman Abramovich, har været ude med en hård kritik af den russiske præsident, Vladimir Putin. Arkivfoto: Reuters Staff/Ritzau Scanpix Foto: Reuters Staff Vis mere 27-årige Sofia Ambramovich, der er datter af den tidligere Chelsea-ejer, Roman Abramovich, har været ude med en hård kritik af den russiske præsident, Vladimir Putin. Arkivfoto: Reuters Staff/Ritzau Scanpix Foto: Reuters Staff

Også 27-årige Sofia Abramovich, der er datter af milliardær og tidligere Chelsea-ejer Roman Ambramovich, har skudt med skarpt på de sociale medier. Endda endnu skarpere end Peskova.

»Den største og mest succesrige løgn i Kremls propaganda er, at de fleste russere står sammen med Putin,« skrev hun på sine sociale medier, skriver The Guardian.

Her understreger hun, at det er Vladimir Putin og ikke russerne, der er i krig med Europa.

Søndag har russisk politi anholdt yderligere 900 mennesker ved antikrigsprotester i 44 byer over hele Rusland, og Putin har meldt ud, at han vil øge beredskabet hos afskrækkelsesstyrkerne, som inkluderer atomvåben.