Det var via en ulåst dør, at Salvador Ramos fik adgang til Robb Elementary, hvor han i sidste uge dræbte 21 mennesker.

Men døren burde have været låst.

Det fremgår af nye oplysninger i forbindelse med det blodige skoleskyderi i Uvalde, der kostede livet for 19 elever og to lærere, mens yderligere 17 blev såret. Det skriver San Antonio Express-News.

Senest har Texas Department of Public Safety, der undersøger omstændighederne for massakren, haft fokus på den dør, som den 18-årige gerningsmand benyttede til at få adgang til skolen.

Betjente lægger blomster ved Robb Elementary. Foto: Jordan Vonderhaar Vis mere Betjente lægger blomster ved Robb Elementary. Foto: Jordan Vonderhaar

For det er kommet frem, at en kvindelig lærer umiddelbart inden skyderiet begyndte, havde sat en sten i klemme i døråbningen, så hun kunne transportere mad fra en bil til et klasseværelse.

Men hun fjernede den igen. Og lukkede døren, da hun hørte 'han er bevæbnet'-råb udenfor og så en person med et gevær hoppe over et hegn.

»Hun sparkede stenen væk og gik indenfor igen. Hun kan huske, at hun trak døren i, mens hun talte med alarmcentralen. Hun troede, at døren ville låse af sig selv, fordi det plejer den at gøre,« har lærerens advokat, Don Flanary, forklaret.

Videoovervågning har vist, at læreren lukkede døren.

Skolen hvor massakren fandt sted. Foto: Jordan Vonderhaar Vis mere Skolen hvor massakren fandt sted. Foto: Jordan Vonderhaar

»Vi har fået bekræftet, at hun lukkede døren,« siger talsmanden Travis Considine fra Texas Department of Public Safety:

»Døren låste ikke. Det ved vi, og efterforskerne undersøger nu, hvorfor den ikke gjorde det.«

I det hele taget er der blevet stille spørgsmålstegn ved flere omstændigheder i forbindelse med skoleskyderiet.

Eksempelvis er der rettet en hård kritik mod politiet, fordi 19 betjente tilsyneladende befandt sig i en gang på skolen, mens de ventede på, at en pedel kunne låse en dør op. Det skete i den tro, at gerningsmanden var holdt op med at skyde.

»Det var åbenlyst ikke en rigtig beslutning. Det var en forkert beslutning,« som chefen for Texas Department of Public Safety, Steven McCraw, senest konstaterede på et pressemøde.

Tirsdag blev de første ofre for skoleskyderiet i Uvalde begravet.