Dødsstraf.

Det er den amerikanske statsborger Shadeed Abdulmateen i Kina blev idømt for at have slået sin kinesiske ekskæreste ihjel.

Dommen faldt torsdag ved retten i Zhejiang-provinsen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge kinesisk stats-tv skulle Shadeed Abdulmateens have været »motiveret af modbydelige motiver, beslutsomt forsæt og grusomme midler«. I retten lød det videre, at »omstændighederne ved forbrydelsen var særligt graverende og konsekvenserne særligt alvorlige«.

Offeret var en 21-kvinde, der kun omtales som 'Chen'.

Mordet fandt sted tilbage i sommeren 2019 i byen Ningbo, da Shadeed Abdulmateen fik offeret til at møde op ved et busstoppested kort efter parrets brud.

Her slog han hende ihjel med en foldekniv i det retten har kaldt et »overlagt hævndrab«, hvor kvinden fik adskillige stik og snit i ansigt og hals.

Shadeed Abdulmateen arbejdede ifølge South China Morning Post som lærer på et universitet i Ningbo og er oprindeligt fra Los Angeles.

Den amerikanske udenrigsministerium har udtalt, at man har fulgt sagen, men at man ikke har nogen kommentarer.

Ifølge Amnesty International er Kina det land i verden, der henretter flest mennesker hvert år.