En massiv eftersøgning har været i gang efter en morddømt fange fra Texas i USA stak sin chauffør og flygtede fra en bus, der transporterede fængselsfanger.

Der var 16 fanger ombord, men det var kun den 46-årige Gonzalo Lopez, der formåede at flygte.

Det skriver AP.

Undervejs på hans flugt dræbte han en familie på fem – en voksen og fire mindreårige børn, der opholdt sig i en weekendhytte på landet. Herefter stjal han deres bil.

Politiet fandt ligene omkring klokken 18.00 torsdag, efter en person havde alarmeret politiet om ikke at have hørt fra familien.

Nu melder politiet, at de kort efter lokaliserede det stjålne køretøj og stoppede det med en sømmåtte, hvorefter Gonzalo Lopez blev dræbt under en skudveksling.

Jason Clark, en ledende politimand fra justitsministeriet i Texas, oplyste på et pressemøde, at Lopez affyrede adskillige skud mod politifolk med et skydevåben, som han formentligt stjal i Centerville, hvor familien blev dræbt.

»Lopez havde ingen respekt for menneskeliv,« sagde Clark.

Lopez, der var en del af den organiserede kriminalitet i Mexico, afsonede en fængselsdom på livstid for en dom i 2006 for drab på en mand langs grænsen mellem Texas og Mexico.

Han var samtidig dømt for et drabsforsøg og en særlig grov kidnapning. Ved flugten fra en fangetransporten den 12. maj sårede han en vagt med knivstik – han er dog uden for livsfare.