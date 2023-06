Advokaten Kevin Shirley rystede det hurtigt af sig.

»Jeg har gået til boksning. Jeg har taget mod langt bedre slag end det der,« sagde han.

Forinden havde der udspillet sit et bizart optrin i en retssal i Florida. Det skriver NBC Miami.

Her skulle den dømte morder Joseph Zieler have sin straf efter at være dømt skyldig for i 1990 at have myrdet en 11-årige pige og hendes 32-årige babysitter.

Da gerningsmanden mandag kom ind i retssalen omgivet af to vagter, kaldte han sin advokat hen til sig.

Men da Kevin Shirley lænede sig frem for at høre, hvad Joseph Zieler havde at sige, fik han i stedet et albueslag til hovedet.

Efterfølgende kastede de to vagter sig over den dømte dobbeltmorder, der var iført håndjern.

Det endte med, at Joseph Zieler blev idømt dødsstraf.

Han blev først anholdt og forbundet til mordene i 2016 på baggrund af nye dna-spor.

I hele sagsforløbet har han erklæret sig uskyldig.