Hun er dømt for at have dræbt syv spædbarn og have forsøgt at tage livet af seks andre.

Nu forsøger hun at komme ud af sit fængsel.

Der er tale om den 34-årige tidligere neonatalsygeplejerske Lucy Letby, der lige nu forsøger at anke den dom, hun sidste år blev idømt for at have begået de mange drab på helt små børn på det britiske hospital Countess of Chester i det nordvestlige England.

Det skriver The Guardian.

Her ses et billede fra anholdelsen af Lucy Letby den 3. juli 2018.

Hun blev sidste år idømt hele 14 livstidsdomme for de brutale forbrydelser, hun i årene 2015 og 2016 begik, mens hun arbejdede på hospitalet.

Allerede kort efter, at retssagen sluttede i august sidste år, søgte Lucy Letby om tilladelse til at appellere sin dom, skriver BBC.

Hun tabte den første fase af processen, hvor en enkelt dommer gennemgik hendes argumenter.

Den dømte kvinde har dog ret til at gå videre med sagen til en anden fase – og det har hun nu gjort.

Derfor skal et panel bestående af tre dommere ved Court of Appeal i London nu tage stilling til den tidligere sygeplejerskes sag.

Lucy Letby blev først anholdt i 2018, efter flere kolleger havde indberettet bekymringer om hendes adfærd.

I retten blev det beskrevet, at hun gjorde spædbørnene syge med injektioner med luft i deres blodbaner, i deres maver eller ved at give dem alt for meget mælk, mens andre blev udsat for vold eller forgiftet med insulin.

Det var metoder, der forårsagede stor smerte hos de nyfødte, påpegede dommeren i sagen.

Hun har hele vejen igennem nægtet sig skyldig.

Af samme grund har det ikke været til at fastslå et endegyldigt motiv i sagen, skrev The Independent i forbindelse med sagens afslutning.

Dog fremlagde anklagemyndigheden og andre eksperter flere mulige motiver under retssagen.

Blandt andet lød det, at hun kunne have gjort det for at få opmærksomhed fra en lægekollega, hun efter sigende var 'betaget' af.

Anklagemyndigheden hævdede i den forbindelse, at hun kunne have begået angrebene og drabene på småbørnene, mens de var i hendes varetægt, for at få sympati fra den pågældende læge, ligesom det blev påstået, at hun kunne have ønsket at gøre sig selv til centrum for hans opmærksomhed og fokus.