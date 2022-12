Lyt til artiklen

I Norge har en atypisk sag været for domstolen.

Her er en 40-årig mand blevet idømt et år og tre måneders fængsel for at lyve omkring sin hiv-smitte.

Det skriver norske NRK.

Samtidig skal manden betale en bøde på 220.000 norske kroner til kvinden i erstatning. Det svarer til 156.000 danske kroner.

Ifølge retten skulle manden efter sin egen hiv-smitte have fortalt konen, at han var rask og ikke kunne smitte.

Alt sammen på trods af, at hans egne prøver viste, at han var yderst smitsom.

Herefter fortalte han konen, nu ekskone, at det ikke var nødvendigt med prævention under samleje.

Hvilket senere førte til at kvinden endte med at blive smittet.

Haugaland og Sunnhordland byret mener, at manden har opført sig særligt skødesløst og har været ligeglad med, om hans ekskone skulle være smittet eller ej.