Den længste nedlukning af den offentlige sektor i USA fortsætter på ubestemt tid.

Og den amerikanske præsident Donald Trump og hans primære politiske modstander, demokraten Nancy Pelosi står længere fra hinanden end nogensinde før.

To vidt forskellige forslag til en løsning af konflikten, der direkte har ramt over 800.000 offentligt ansatte, er således netop blevet stemt ned i det amerikanske senat.

Det ene forslag var udarbejdet af Donald Trumps republikanske parti og inkluderede derfor de ønskede 33 milliarder kroner til opførsel af en grænsemur imellem USA og Mexico.

Nancy Pelosi er leder af det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus. Pelosi står bag en nyt forslag til genåbning af USAs offentlige sektor. Foto: LEAH MILLIS - Reuters Vis mere Nancy Pelosi er leder af det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus. Pelosi står bag en nyt forslag til genåbning af USAs offentlige sektor. Foto: LEAH MILLIS - Reuters

Det andet var udarbejdet af Nancy Pelosi og det demokratiske parti (en midlertidig løsning, der ville gælde frem til 8. februar). Og her fik Donald Trump ikke en rød øre til sin længe lovede grænsemur.

De to forslag kunne knap have været mere forskellige. Og det eneste, de nu har tilfælles er, at de begge blev stemt ned.

Således er 420.000 offentligt ansatte (i 'livsvigtige stillinger') fortsat tvunget til at arbejde uden løn (ofte med overtid). Og yderligere 380.000 er ganske enkelt lockoutet.

Fredag vil samtlige 800.000 statsansatte få udbetalt 0 dollar. Over hele landet er de kriseramte arbejdere tvunget til at tage ekstra job og modtage hjælp fra lokale hjælpeorganisationer, der normalt kun bruges af landets allerfattigste.

Lock-out'ede offentligt ansatte demonstrerer imod den historisk lange nedlukning af en stor del af den offentlige sektor i USA. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere Lock-out'ede offentligt ansatte demonstrerer imod den historisk lange nedlukning af en stor del af den offentlige sektor i USA. Foto: JIM WATSON - AFP

Og i går advarede Paul Rinaldi, der repræsenterer én af de ramte grupper, USAs flyveledere, i et interview med avisen New York Times:

»Faregrænsen er endnu ikke nået. Men der går ikke mange dage, før vil vil være ude af stand til at gøre vores arbejde forsvarligt. Og det vil bringe flysikkerheden i fare.«

I forvejen er nationens flyveleder-positioner i faretruende grad underbemandet. Og ifølge Paul Rinaldi ser flere og flere af hans kollegaer sig tvunget til at melde sig syge.

»Jeg kender flere af mine kollegaer, der stadig vil arbejde. Vi elsker vores job. Men uden løn tvinges mange til at tage et ekstra-job, som f.eks. taxi-chaufføre. Og hvis du kommer på arbejde efter at have kørt taxi i fire timer, så kan du ikke yde dit bedste,« siger Rinaldi til New York Times.

Donald Trump står isoleret. Præsidentens opbakning iblandt amerikanske vælgere er ifølge en ny CNN-undersøgelse dalet til 34 procent. Foto: JIM LO SCALZO - EPA Vis mere Donald Trump står isoleret. Præsidentens opbakning iblandt amerikanske vælgere er ifølge en ny CNN-undersøgelse dalet til 34 procent. Foto: JIM LO SCALZO - EPA

Under valgkampagnen i 2016 lovede Donald Trump igen og igen, at han ville opføre en 12 meter høj mur hele vejen langs den amerikansk-mexicanske grænse.

Demokraterne, der ved midtvejsvalget sidste år, fik flertal i Repræsentanternes Hus (halvdelen af den amerikanske kongres) sværger, at de ikke vil give penge til Trumps mur.

Og i et interview i går antydede Trump, at nedluknngen af den offentlige sektor kan fortsætte i flere måneder.

»Jeg rykker mig ikke,« skrev præsidenten på twitter.