Meningsmålinger og iagttagere spår et meget tæt løb mellem Trudeau og konservativ rival inden valg mandag.

Canadas premierminister, 47-årige Justin Trudeau, er i problemer.

I hvert fald hvis man læser meningsmålingerne og de politiske kommentatorers analyser i de fleste større canadiske medier på dagen, hvor de canadiske vælgere går til stemmeurnerne for at vælge et nyt parlament.

For der er en overhængende mulighed for, at den tidligere så populære Trudeaus regering vil miste sit flertal.

Premierministerens Liberale ligger side om side med Det Konservative Parti, der ledes af den tidligere forretningsmand Andrew Scheer. Det skriver både nyhedsbureauet Reuters og den canadiske avis The Globe and Mail.

32 procent til hver - og dernæst en stor andel stemmer til det socialdemokratiske NDP og De Grønne.

- Udsigterne til et genvalg til den liberale regering er blevet mindre og mindre, som valgkampen er skredet frem, siger David Coletto, der er leder af meningsmålingsinstituttet Abacus Data, til netmediet Politico.

Tilbagegangen til Trudeaus parti skyldes ikke vælgerflugt over midten, men derimod en blødning til venstre, forklarer han.

Både NDP og De Grønne ligger til venstre for Trudeaus liberale parti, og det mulige stemmespild kan være afgørende.

Samtidig er Trudeaus tilbagegang i målingerne mest manifest i Quebec. Her kan det regionale parti Bloc Québécois være afgørende for valgets udfald.

Canadas valgsystem er baseret på flertalsvalg i enkeltmandskredse. Det betyder, at den kandidat, der i en given valgkreds får flest stemmer, får mandatet.

De fleste er enige om, at det kan blive svært for ét parti at få nok mandater til at danne en flertalsregering. Sådan én er Trudeau i spidsen for i dag.

Men skandaler og politiske forbiere har sat ham tilbage. Det mest omtalte er sagen om, at Trudeau i forbindelse med kostumefester for årtier siden har malet sit ansigt brunt eller sort.

Han har siden flere gange undskyldt for at have malet sig i "blackface" og selv kaldt handlingerne "racistiske".

Trudeaus største rival, den 40-årige konservative Andrew Scheer, har heller ikke holdt sig tilbage med kritikken. Under en partilederdebat beskyldte han Trudeau for at være en svindler uden moral.

- Sandheden er, at han altid har en maske på, lød det spydigt fra Scheer tidligere på måneden.

De mange vælgere, der i målingerne siger, at de nu vil stemme på mere venstreorienterede partier, mener også, at Trudeau har været for tvetydig i forhold til den grønne omstilling.

Det kan fælde den fotogene Justin Trudeau, der for bare et år siden var storfavorit på endnu en periode som premierminister.

