Der er onsdag formiddag fundet et dødt barn på et fly i Paris.

Det døde barn blev fundet i flyets lastrum, skriver AFP på Twitter.

Det pågældende fly kom til den franske hovedstad fra Elfenbenskysten i Vestafrika.

Hvor gammelt barnet var, eller hvordan det kom ind i flyets lastrum oplyses endnu ikke.

