Myndighederne verden over gør deres bedste for at få sat en stopper for coronavirus, og derfor bliver der sat mange mennesker i karantæne.

Det var også tilfældet for den tidligere vært hos TV 2 Norge Gry Hege Thorslund, og det var ikke nogen sjov oplevelse.

Hun kom hjem fra en kærestetur i Norditalien for to uger siden, da hun pludselig begyndte at føle sig syg.

Det er jo det område, hvor coronavirusset Covid-19 for alvor eksploderede i Europa, så hun var selvfølgelig bekymret.

»Jeg havde en meget stærk hovedpine, kraftig forkølelse. Efter at have været hos deres far kom døtrene hjem til mig. Men som ugen løb fremad, opstod der meget snak om Italien og coronavirusset. Der var lidt for meget, som passede ind,« siger hun til vg.no.

Så hun tog kontakt til Bærum sygehus og blev samme dag sat i karantæne. Hun blev testet på parkeringspladsen bag sygehuset for at ikke at smitte nogen, hvis den var positiv. Døtrene blev ligeledes sat i karantæne sammen med Gry Hege Thorslund.

»Det var en utrolig skræmmende oplevelse,« forklarer hun.

»Min syvårige datter sad og læste om ‘dødsvirusset’ og stavede det for os, og bandt det sammen med noget, vi kunne have,« forklarer Gry Hege Thorslund.

Så den tidligere TV 2-vært måtte forklare datteren, at det primært er ældre mennesker, som er i farezonen for at dø af sygdommen. Det var med til at give lidt ro.

De røg i karantæne onsdag, men lørdag fik de så at vide, at alle deres prøver var negative, og dermed var karantænen afblæst. Hun kunne arbejde hjemmefra på sit eget kommunikationsfirma UniConnect, og så fik de også hjælp til at købe madvarer.

»Alt i alt det godt,« forklarer Gry Hege Thorslund.

Søndag kunne Norge oplyse, at de nu er oppe på 19 personer, der er blevet smittet med coronavirus.