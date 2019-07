Et sidste farvel blev i dag sagt til de nordmænd, som omkom i letbaneulykken på Djursland.

»Benjamin ligger her på fars arm i kisten,« sagde præst Runar Liodden til de fremmødte i kirken. Foran dem stod kun én kiste, så far og søn kunne blive begravet sammen.

En time fra Oslo, i byen Hokksund, var Haug Kirke i dag fuld, og 100 gæster måtte følge begravelsen fra menighedshuset, fordi der ikke var plads til alle i kirken. Det skriver norske VG.

»Tiden vi fik sammen blev ikke lang, men tiden vi havde sammen var fyldt med latter, leg og kærlighed,« stod der i den tale som moren og datteren havde skrevet til Kim André Nielsen og Benjamin.

De to nordmænd blev dræbt den 6. juli under en bilferie i Danmark, da deres bil kolliderede med letbanen på Djursland. Moren Marthe og datteren Julie på seks år var begge med i bilen, men slap fra ulykken med livet i behold.

Præst Runar Liodden udtaler til VG om begravelsen, at afskeden var hjerteskærende og brutal, og at begravelsen havde været en stærk oplevelse for ham.

»En tæt familie er brutalt blevet splittet. Det er så ondt,« siger han.

Under begravelsen spillede Benjamins yndlingssang »faded« af Alan Walker, og den 8-åriges klassekammerater fra Hokksund Skole lagde roser på kisten.

Rektor på drengens skole, Øyvind Lybæk Hansen, udtaler til VG, at det bliver mærkeligt at starte i skole igen med en kammerat, som er borte.

Han fortæller, at Benjamin vil blive savnet meget af sine kammerater.

Benjamin og hans far, Kim André Nielsen, interesserede sig begge for fodbold. Faktisk i en sådan grad, at familien havde anlagt kunstgræs i kælderen, så de sammen kunne dyrke sporten.

Og på båndene af de begravelsesbuketter, der var blevet lagt på og omkring kisten, stod der blandt andet: 'Du var verdens bedste målmand, Benjamin'.

Familien til Kim André og Benjamin delte til NRK mindeord:

'Kære Kim og Benjamin, højt var i elsket, og højt bliver I savnet. I vil for altid have en særlig plads i vores hjerter', står der i mindeordene:

'Lad os slå ring omkring Marthe og Julie og give dem al den kærlighed og støtte, vi kan'.

Der er oprettet en fond til den yngste datter, Julie på 6 år, som skal hjælpe hende i at få en uddannelse, når hun bliver ældre.