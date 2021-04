To mænd omkom lørdag 17. april efter at have kørt galt i en Tesla, som de ikke selv betjente.

Myndighederne mener nemlig, at bilen kørte uden nogen i førersædet.

En af mændene skulle efter sigende have siddet i passagersædet foran og den anden på bagsædet.

»Vores indledende undersøgelse viser, at der ikke var nogen ved rattet i køretøjet, det er vi 99,9 procent sikre på,« siger politiet til The Wall Street Journal.

Alle nye Teslaer har en hardware, så de i fremtiden kan køre helt uden en fører. Foto: Alexandria Sage Vis mere Alle nye Teslaer har en hardware, så de i fremtiden kan køre helt uden en fører. Foto: Alexandria Sage

Ulykken skete nord for Houston i USA, og bilen kørte efter sigende med høj fart rundt i et sving, hvor den kolliderede med et træ.

Derefter brugte brand- og politifolk omkring fire timer på at slukke ilden, som var opstået under uheldet.

Bilselskabet Tesla har tidligere forklaret, at deres autopilotsystem skal fungere som en hjælp til føreren, men at det skal ikke erstatte en menneskelig chauffør.

Sagen undersøges stadig, hvor det også skal tjekkes, om frontpassagerens airbag blev udløst, og om Teslas meget avancerede førerassistentsystem var slået til.