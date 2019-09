En helikopter tilhørende FNs fredsbevarende styrker er styrtet ned i Den Centralafrikanske Republik.

Tre personer er omkommet, skriver AFP.

Yderligere en person er blevet kvæstet i ulykken, skriver nyhedsbureauet.

På Twitter skriver representant for FN i Den Centralafrikanske Republik Mankeur Ndiaye, at helikopteren var ved at lande i Bouar, da den styrtede.

Derudover udtrykker han sin dybeste kondolencer for de pårørende.

'Min inderste sympati går til familierne,' skriver han.

Han ønsker ligeledes den sårede god bedring.

Ifølge var der tale om en senegalsk kamphelikopter.