Der gik kun få timer, så begyndte truslerne at vælte ind. Og denne gang var det anderledes.

»Omfanget og intensiteten var som første gang, men denne gang var det direkte voldeligt,« siger Stormy Daniels:

»Først gang var det 'golddigger', 'mær', 'luder', 'løgner' og sådan noget. Denne gang var det 'jeg slår dig ihjel' – de er meget voldsommere og udpenslede.«

I et interview med The Times fortæller pornoskuespilleren nu, hvordan hun har oplevet tiden, efter at beslutningen om tiltalen mod Donald Trump i torsdags blev meldt ud.

Sagen omhandler de såkaldte tys-tys-penge på omkring en million kroner, som Stormy Daniels skulle have fået for at tie om en affære med den nu tidligere præsident.

Det er på sociale medier, på mail og direkte på telefonen, at truslerne er væltet ind hos den 44-årige kvinde, hvis rigtige navn er Stephanie Gregory Clifford.

I interviewet fremgår det, at hun befinder sig på et 'unavngivent' sted i USA. Og hun fortæller, at hun nu er direkte bange – i modsætning til da sagen kom frem i 2018, hvor beskederne til hende som fortalt i det indledende citat ikke var dødstrusler.

»En del af mig tøver lidt med at indrømme det for ikke at 'spilde blod i vandet'. Det opmuntrer jo hajerne,« siger Stormy Daniels:

Donald Trump og Stormy Daniels.

»Men det er især skræmmende, fordi Trump selv tilskynder og opfordrer til vold.«

Stormy Daniels har tidligere fortalt om den affære hun skulle have haft med Donald Trump tilbage i juli 2006. Her skulle de have mødt hinanden i forbindelse med en velgørenhedsgolfturnering og efterfølgende have haft sex på hans hotelværelse.

Donald Trumps daværende (og nuværende) hustru, Melania Trump var ikke til stede, da hun kun få måneder tidligere havde født yngstebarnet Barron.

I dag er Stormy Daniels bevidst om, at sagen deler vandene. Og at meningerne er mange.

Stormy Daniels.

Men selvom Stormy Daniels frygter for konsekvenserne, handler sagen for hende også om at få oprejsning.

Og det handler også om at få ram på en mand, der flere gange tidligere har været viklet ind i tvivlsomme sager dog uden at blive ramt af konsekvenser.

»Han har gjort så mange værre ting, som burde have bragt ham til falds, og jeg er fuldt klar over det skøre i, at det er pornostjerne, der kan ende med at gøre det,« siger hun.

Hun har endnu ikke afgivet vidneforklaring i sagen.

»Det håber jeg, at jeg skal. Jeg er ikke bange, jeg har ikke noget at skjule, og jeg ser frem til at fortælle alle, hvad jeg ved,« siger Stormy Daniels.

Det forventes, at Donald Trump tirsdag møder op ved retten i New York, hvor han blandt andet skal have taget fingeraftryk og forbryderfoto.

Endnu er det ikke kommet frem, hvordan de præcise tiltaler mod ham vil lyde.