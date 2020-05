B.T. var med på sidelinjen, da svært bevæbnede amerikanere torsdag demonstrerede imod fortsat corona-nedlukning i USA.

»Du stiller det forkerte spørgsmål. Det korrekte spørgsmål er 'hvorfor ikke'. Grundloven giver os ret til at bære våben. Og hvis jeg havde lyst, kunne jeg også tage mit våben med ind i regeringsbygningen og vise det til guvernøren. Det er nemlig også tilladt her i Michigan.«

Sådan svarer Jeff, der ikke vil ud med sit efternavn, da B.T.s udsendte spørger, hvorfor han og talrige andre er mødt op til en anti-nedlukningsdemonstration i staten Michigans hovedstad, Lansing, med et ladt semiautomatisk våben over skulderen.

Og de mange skarpladte våben er ikke det eneste opsigtsvækkende ved demonstrationen i Lansing.

På skilt efter skilt anklages Michigans kvindelige guvernør, Gretchen Whitmer, for nazi-agtige metoder, der angiveligt frarøver borgerne deres frihed. På et skilt er den 48-årige guvernør ligefrem blevet udstyret med et lille Hitler-overskæg.

Og den nydelige omend drivvåde dame, der holder skiltet, lægger ikke fingre imellem:

»Der er ingen forskel på Adolf Hitler og Gretchen Whitmer. Det her er ren fascisme,« siger »bedstemor Hillary«, der ligesom de fleste andre til dagens demonstration ikke vil ud med sit fulde navn.

B.T.s udsendte beslutter hurtigt, at en bedrevidende historielektion om forskellen på 'nazisme' og 'fascisme' er irrelevant her i Michigans silende regn. Og ligesom flere andre hopper jeg til side, da der pludseligt opstår håndgemæng mellem en pro-Whitmer- og en anti-Whitmer-demonstrant.

»Er du én af de journalister, der skriver, at vi er tossede og farlige.« Sådan spørger Josh, der ikke vil ud med sit efternavn.

Sidstnævnte har medbragt en lille håndholdt galge, hvori en nøgen Gretchen Whitmer-dukke er hængt med en løkke omkring halsen.

»Det er uetisk og farligt at true vores guvernør med vold og død. Det er uamerikansk,« råber pro-Whitmer-demonstranten, mens hun forsøger at vriste den morbide skulptur ud af hænderne på sin politiske modstander.

Under den forrige demonstration gjorde de bevæbnede demonstranter også deres entré i selve regeringsbygningen, hvor man, som demonstranten Jeff ganske rigtigt påpeger, gerne må medbringe sine våben.

Skilte er derimod ikke ikke tilladt indenfor i regeringsbygningen. Og for at undgå en gentagelse af de truende scener, der angiveligt skræmte flere politikere fra vid og sans, er dagens politiske forhandlinger udsat til efter demonstrationens ophør klokken 15.00.

»Fed fest. Og bare rolig, vi skyder ikke nogen.« Sådan siger feststemte John Jay fra Michigan.

På grund af den silende regn er dagens demonstration begrænset i omfang. Men situationen i Michigan er stadig alvorlig.

Siden coronakrisens start har næsten to millioner af Michigans borgere således meldt sig arbejdsløse - på landsplan har 36 millioner mistet jobbet. Langt de fleste har ved den lejlighed også mistet deres sygesikring, der i USA ofte følger med jobbet.

Restaurationer, kontorer, frisører og de fleste fabrikker har været lukket i snart to måneder. Og mange af de fremmødte demonstranter frygter med god grund for fremtiden.

»Mit job, mit hus og mine børns helbred står på spil. Jeg er her ikke for at true nogen. Men jeg bønfalder vores politikere: Åbn vores stat igen. Giv mig lov til at arbejde, så jeg igen kan forsørge min familie,« siger Jen Matthews, der er uddannet frisør.

En enkelt modig, bevæbnet og gennemblødt kvinde demonstrerede FOR Guvernør Gretchen Whitmer - imod de øvrige demonstranter.